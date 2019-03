“ViviAMO la partita” è la nuova campagna sociale della Società Sportiva Arezzo promossa per i soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Arezzo. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Società e accolta in maniera positiva e con stupore dall’U.I.C.I.

Il progetto è stata finanziato tramite una campagna di crowdfunding al quale hanno voluto partecipare tutti i calciatori capitanati da Nello Cutolo e dallo staff tecnico della prima squadra che con grande entusiasmo hanno aderito tramite l’acquisto di alcuni portachiavi con la maglia dell’Arezzo stilizzata, messi a disposizione dall’area comunicazione.

Il ricavo della vendita ha consentito l’acquisto di 10 radioline che permetteranno, a partire dalla partita di sabato 23 marzo contro il Piacenza, ad alcuni soci della U.I.C.I. Arezzo di ascoltare la radiocronaca del match e vivere il clima della partita dalla tribuna dello Stadio Comunale “Città di Arezzo”. Gli interessanti si recheranno il giorno della partita presso la biglietteria insieme ai propri accompagnatori per ritirare il biglietto di accesso e la radiolina messa a disposizione dalla Società.

Un’iniziativa fortemente voluta per continuare la collaborazione con realtà e associazioni del territorio per l’inclusione sociale e l’attenzione a temi così delicati.

“ViviAMO l’Arezzo” nasce dal bisogno di restituire qualcosa alla città che tanto ha dato nel corso degli anni alla causa amaranto.

Sui nostri canali social potete trovare il video dell’iniziativa:

Facebook

Instagram

L’articolo “ViviAMO la partita”: la nuova campagna sociale della Società Sportiva Arezzo proviene da SS AREZZO.