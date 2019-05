Mister Dal Canto alla vigilia di Arezzo-Pisa: “Ce la giocheremo, se dovrà essere il nostro anno lo sarà”

Alla vigilia della gara con il Pisa, valevole per la semifinale di andata Play off, mister Alessandro Dal Canto ha incontrato la stampa nella consueta conferenza pre partita.

Si parte: “Siamo arrivati in semifinale e incontriamo una squadra forte, ma chiunque si sarebbe equivalsa a livello di forza. Affrontiamo la partita al massimo delle nostre potenzialità, sapendo che loro avranno anche il vantaggio dei due risultati su tre”

Sul Pisa?: “Quando mi giudico sono severo ed onesto, al ritorno in campionato con il Pisa ho avuto fortuna. Loro sono una squadra che sfonda parecchio dai lati data la grande corsa e fisicità. Non credo che sarà il modulo a spostare gli equilibri della gara. La partita sarà decisa dagli episodi e noi dovremmo essere bravi a portare gli episodi dalla parte nostra. Con Minesso hanno cambiato un po’ il sistema e sono arrembanti”

Su questa doppia sfida?: “Abbiamo la necessità di doverne vincerne almeno una delle due. La squadra ha la certezza di potersi giocare alla grande questo tipo di partite. Nella vita ci vuole fortuna, ed oggi non possiamo pensare di non dover avere un po’ di fortuna tentando di portarcela dalla nostra parte.Sui gol fatti e subiti siamo due squadre similari. Il nostro è stato il girone più forte dei tre”

Sui disponibili?: “Quasi scelta totale tranne Remedi che è squalificato. Ho molti diffidati, il rischio c’è perché sarà maschia la partita. L’unico settore in cui sono preoccupato è in mezzo al campo. I giocatori non andranno in campo condizionati dalle ammonizioni. Se dovrà essere l’anno nostro lo sarà, se non dovrà esserlo non lo sarà. Andiamo a giocarcela. Loro hanno fatto un gran lavoro, si affrontano due squadre che stanno bene. Passerà la squadra migliore”

Sulla condizione della squadra?: “I miei ragazzi hanno fatto una crescita spaventosa e sono fiero di loro. Culliamo il sogno di arrivare in fondo anche noi”

