Mister Dal Canto alla vigilia di Viterbo: “Giocheremo come sempre, senza pensare al risultato di andata”

Alla vigilia della gara di ritorno con la Viterbese, valevole per il passaggio del 1° turno dei play off nazionale, mister Alessandro Dal Canto ha incontrato la stampa nella consueta conferenza pre partita.

Si parte: “Buglio non parte, Basit vediamo oggi se è recuperabile senza rischiarlo, Serrotti è apposto. Per Buglio è un problema muscolare, ma spero niente di grave”

Chi agirà sulla trequarti?: “Abbiamo più soluzioni, posso ripresentare Belloni o abbassare Rolando. Vediamo anche le soluzioni per i cambi durante la gara. Possibile si prepari qualcosa di diverso”

Novità tattiche?: “In partenza non avremo motivo di cambiare giocando una partita come se dovessimo recuperarla noi. Poi per situazioni contingenti potremmo fare anche cose differenti”

Preoccupazioni particolari?: “L’errore da non commettere è quello di andare a giocare la partita pensando di andare a difendere il risultato dell’andata. La giocheremo come se dovessimo giocarci la qualificazione sotto ogni profilo. Loro dovranno rischiare qualcosa in più. Ho giocato troppe partite dove ci sono stati troppi sbalzi di risultati, ai play off avete visto il ribaltamento di risultati, per questo vi dico che non è un fattore che mi può far star tranquillo. Ai miei glielo dico sempre prima di andare in campo, le partite vivono di imprevisti e dobbiamo essere bravi ad affrontare gli imprevisti”

Su Benucci e Remedi?: “Si sono ben distinti, Remedi sapevamo cosa avrebbe potuto dare, Benucci ha grandi qualità tecniche e fisiche restando sempre acceso con il cervello. In prospettiva è un giocatore che potrà fare molto bene in carriera mantenendo sempre alta l’attenzione”

Su Brunori?: “In questo momento è al centro dell’attenzione perché fa gol, ma fa gol perché la squadra produce a sufficienza. Bravo lui e bravi i suoi compagni. Bravi in maniera definitiva lo dirò domani sera se passiamo il turno”

Belloni?: “Nella fase difensiva è perfetto perché tampona e contrasta, ed ha imparato a fare i raddoppi. La difficoltà che deve passare è che in possesso fa solo il compitino, si deve scrollar di dosso un po’ di tensione rischiando un po’ di più. Non gli ho dato la continuità che avrebbe meritato”

Sulla Viterbese?: “La paura che deriva da tutti è che abbiamo vinto 3 a 0 in casa. Perché non succeda nulla di eclatante dovremo giocare la partita a viso aperto. Nella vita ci sono cose belle e brutte e questa è una cosa bella. Andiamo in campo con grande fiducia”

L’articolo Mister Dal Canto alla vigilia di Viterbo: “Giocheremo come sempre, senza pensare al risultato di andata” proviene da SS AREZZO.