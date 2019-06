“ALO’ S’ARPARTE”: la nuova campagna abbonamenti 2019/2020

“Alò s’ARparte” è la nuova campagna abbonamenti della Società Sportiva Arezzo per la stagione 2019-20.

Un tocco di aretinità che unisce il termine più diffuso e utilizzato di Arezzo con una parola tipicamente aretina che indica la ripartenza veloce proprio per dare un segnale di continuità rispetto agli eccellenti risultati sportivi e di pubblico maturati nella appena conclusa stagione sportiva insieme a tutti voi. Il vostro sostegno non è mai mancato e per noi è sempre più fondamentale avere un’arma in più al Città di Arezzo: quell’arma SIETE VOI!

Saranno due le fasi per sottoscrivere l’abbonamento, così suddivise:

PRIMA FASE: PRELAZIONE – DA MARTEDI’ 25 GIUGNO A SABATO 13 LUGLIO

PRELAZIONI: gli abbonati della stagione 2018/19, presentandosi con la relativa tessera, potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare il proprio posto;

NUOVI ABBONATI: sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti nei posti non assegnati nella scorsa stagione 2018/19.

SECONDA FASE: VENDITA LIBERA – DA MARTEDI’ 16 LUGLIO

VENDITA LIBERA: sarà possibile per chiunque sottoscrivere nuovi abbonamenti in tutti i posti rimasti liberi dopo la prima fase.

Come ogni anno per acquistare l’abbonamento bisognerà recarsi presso la sala stampa dello Stadio Comunale “Città di Arezzo” che osserverà i seguenti orari:

Martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.00 alle 19.00 escluso festivi. Eventuali variazioni di giorni e orari saranno comunicate sui canali ufficiali della S.S. Arezzo.

La Società Sportiva Arezzo comunica che sarà indetta 1 (una) “GIORNATA AMARANTO” durante la stagione 2019/20.

Listino prezzi 2019/2020

** ABBONAMENTO RIDOTTO: verrà rilasciato esclusivamente alle donne, agli over 65 e agli invalidi fino al 75% dietro la presentazione del certificato di invalidità.

*** SPECIALE RAGAZZI per tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni (nati dopo il 1° gennaio 2005). Sotto i 6 anni il servizio sarà gratuito se accompagnati da un maggiorenne.

Per usufruire della tariffa Family Pack la sottoscrizione deve essere fatta da minimo 3 membri di 1° grado anche in settori diversi. La riduzione è applicabile nella sola tariffa intera. Chi usufruirà di questa promozione avrà diritto alla tariffa ridotta.

Il servizio di accreditamento gratuito è riservato ai tifosi diversamente abili a cui è stata riconosciuta un’invalidità dal 76% al 100%, condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità. Per ragioni di sicurezza e accessibilità, ai tifosi diversamente abili sono riservate postazioni specifiche all’interno dello stadio (o a bordo campo o nella sola tribuna laterale), idonee alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà motorie.

Ricordiamo a tutti i tifosi amaranto che per sottoscrivere un abbonamento è necessario presentare per ciascun intestatario:

– documento di identità (anche in copia);

– per usufruire dell’accreditamento gratuito o della riduzione dell’abbonamento, certificato di invalidità;

– per usufruire della riduzione famiglia, autocertificazione del grado di parentela.

VANTAGGIO ABBONATI FASE PRELAZIONE STAGIONE 2019/2020

Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento nella prima fase, entro sabato 13 luglio, avranno accesso ad “INSIEME A TE”, un evento esclusivo che si svolgerà domenica 28 luglio presso il ritiro della prima squadra a Bagno di Romagna.

Per termini e condizioni sulla sottoscrizione dell’abbonamento e l’acquisto del singolo tagliando è necessario aver preso visione del codice etico e del regolamento d’uso sul nostro sito www.ssarezzo.it.

L’articolo “ALO’ S’ARPARTE”: la nuova campagna abbonamenti 2019/2020 proviene da SS AREZZO.