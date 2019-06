Comunicato ufficiale: perfezionata iscrizione campionato 2019/2020

Nel rispetto delle scadenze e delle modalità tecnico-amministrative previste e in osservanza delle nuove disposizioni circa le caratteristiche infrastrutturali dello stadio comunale “Città di Arezzo”, la Società Sportiva Arezzo comunica di aver depositato la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie C 2019/20, debitamente compilata, presso i competenti uffici della Lega Pro a Firenze.

