Caso, Mesina e Raja in amaranto

Continua la campagna di rafforzamento e completamento della rosa della prima squadra. La Società Sportiva Arezzo comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titiolo definitivo dei seguenti calciatori:

–Giuseppe Caso: Attaccante esterno classe 1998 ex Cuneo e Fiorentina. Per lui contratto biennale con opzione per il terzo anno.

–Antonio Mesina: Attaccante classe 1993, nella scorsa stagione 23 gol in Serie D con il Castiadas, squadra sarda. Anche per lui contratto biennale con opzione per il terzo anno.

–Gabriele Raja: Centrocampista classe 2000 proveniente dall’Albissola, con cui ha centrato la vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C nella stagione 2017/18 e ha totalizzato un bottino di 27 presenze nel campionato di C nella stagione 18/19.

Ai nuovi arrivati va il migliore in bocca al lupo da parte della Società Sportiva Arezzo!

ph: Morini/arezzonotizie/nuovasassari

