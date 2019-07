Coppa Italia Arezzo-Turris: info accrediti stampa

In occasione del primo turno di Coppa Italia 2019-2020 Arezzo – Turris, in programma domenica 4 agosto 2019 alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale “Città di Arezzo”, i giornalisti, fotografi e operatori che fossero interessati a richiedere accredito, dovranno comunicarlo entro e non oltre le ore 16:00 di venerdì 2 agosto 2019.

Sarà necessario inviare formale richiesta di accredito su carta intestata della testata per la quale verrà effettuato il servizio, a firma del direttore responsabile. Dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità o della tessera dell’Ordine Professionale, indicando sempre e comunque luogo e data di nascita dell’inviato. Ricordiamo che, all’interno del parcheggio dello stadio, sarà disponibile un solo posto auto per redazione.

La richiesta di accredito, insieme agli allegati necessari, dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo ufficiostampa@ssarezzo.it

Le richieste di accredito che perverranno a questo Ufficio Stampa dopo le 16:00 di venerdì 2 agosto 2019 non verranno prese in considerazione.

