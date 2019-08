Basta un gol di Belloni: l’Arezzo passa al secondo turno di Tim Cup. Arezzo-Turris 1-0

L’Arezzo di mister Di Donato affronta la Turris nel primo turno di Tim Cup. Fischio di inizio ore 20:45 allo stadio “Città di Arezzo”. Per gli amaranto è la prima gara ufficiale della stagione. Per mister Di Donato debutto in veste di allenatore del Cavallino Rampante.

AREZZO: Pissardo, Sereni, Buglio, Borghini, Basit, Belloni, Foglia, Cutolo (C), Rolando, Burzigotti, Baldan. A disp: Daga, Zini, Maestrelli, Masetti, Fracassini, Caso, Bruschi, Sussi, Raja, Tassi, Cheddira, Volpicelli. All: Daniele Di Donato

TURRIS: Cefariello, Esempio, Di Nunzio, Aliperta, Varchetta, Riccio, Franco, Forte, Longo, Sowe, Alma. A disp: Piazza, Siani, Esposito, Prevete, De Simone, Fabiano, Falivene, Liguoro, Del Prete, Lombardo, Tarallo. All: Fabiano Francesco

Si parte!

2′ Prima occasione per la Turris con Longo lanciato verso la porta: da distanza ravvicinata spara sopra la traversa

8′ Tiro cross di Foglia che impegna Cefariello

9′ Buono spunto di Cutolo in area, supera un paio di avversari ma il suo cross finisce sull’esterno della rete

10′ Risponde la Turris con Sowe Mousa: sinistro alto sopra la traversa

18′ Ci prova Foglia con un bel destro al volo da fuori, alto

21′ Sinistro debole di Cutolo dal limite, nessun problema per Cefariello

23′ Ci riprova Cutolo con il sinistro, questa volta più potente, ma colpisce solo l’esterno della rete

27′ A terra Cutolo dopo uno scontro di gioco. Al momento il numero 10 amaranto è fuori, ma sembra poter proseguire

29′ Cutolo di nuovo in campo dopo aver ricevuto le cure dei sanitari

39′ Ammonito Sereni

45′ Il direttore di gara concede 2′ di recupero

Finisce qui la prima frazione di gioco: Arezzo-Turris 0-0

Inizia il secondo tempo!

56′ GOOL AREZZO! Ha segnato Niccolò Belloni! Arezzo-Turris 1-0

64′ Sostituzione per la Turris: esce Riccio, entra Liguoro

66′ Cambio Arezzo: esce Rolando, entra Zini

75′ Seconda ammonizione per Sereni, espulso

76′ Cambio Arezzo: fuori Buglio, dentro Maestrelli

80′ Terzo cambio per l’Arezzo: esce Cutolo, entra Cheddira

81′ Secondo cambio per la Turris: esce Aliperta, entra Del Prete

84′ Ammonito Di Nunzio

86′ Ammonito Belloni

87′ Cambio per la Turris: esce Di Nunzio, entra Prevete

90′ Concessi 4′ di recupero

92′ Buona occasione per gli amaranto con Cheddira che serve in profondità Zini: carambola con il portiere e palla in calcio d’angolo

90’+4′ Finisce qui! Arezzo-Turris 1-0, l’Arezzo passa al 2° turno di Tim Cup.

