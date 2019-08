La Unione Sportiva Pianese comunica nel rispetto delle normative la modalità di vendita dei biglietti per la partita valida per la seconda giornata di campionato di Serie C Pianese-Arezzo, in programma sabato 31 agosto 2019 alle ore 17:00 presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto.

I tifosi amaranto potranno acquistare i biglietti per il settore a loro designato presso:

tutti i punti di vendita del circuito Ciaotickets (CLICCA QUI) fino alle ore 19:00 di venerdì 30 agosto 2019.

Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio di Grosseto.

Di seguito il prezzo relativo al settore riservato ai tifosi ospiti (Curva Sud):

€ 10,00 (+ diritto di prevendita)

Non sono previste riduzioni.

L’articolo La prevendita di Pianese-Arezzo proviene da SS AREZZO.