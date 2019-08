La Società F.C. Crotone ha diramato info e prezzi riguardanti il match fra Crotone e Arezzo, in programma domenica 11 agosto alle ore 20:45 allo Stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Questo il prezzo per il settore ospiti:

€ 5,00

Per quanto riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile fino alle ore 19:00 di sabato 10 agosto 2019 solo presso le ricevitorie LisTicket abilitate e online sul sito web LisTicket.

Tabaccheria del Bagnoro aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19 (mercoledì pomeriggio CHIUSA), sabato dalle 8:00 alle 13:30;

A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti, per questa gara è previsto che per i residenti nella Regione Toscana e per l’acquisto dei biglietti del Settore ospiti non è necessario essere in possesso della tessera del tifoso.

L’articolo La prevendita per Crotone-Arezzo proviene da SS AREZZO.