Le curiosità di Crotone-Arezzo

Alla vigilia di Crotone-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità a tinte amaranto, a cura di Football Data:

I precedenti: rossoblu avanti 4-2 e sempre a segno

In Calabria i confronti ufficiali tra le due squadre sono 7 con bilancio di 4 vittorie del Crotone (ultima 4-0 nei playoff di C-1 2008/09), 1 pareggio (1-1 nella serie C-1 2007/08) e 2 successi toscani (ultimo 3-2 nella serie C-1 2008/09). Nelle 7 sfide prese in esame rossoblu di casa sempre in gol, per un totale di 13 marcature, quasi 2 in media ad incontro. La gara manca allo “Scida” da poco più di 10 anni, ultima il 7 giugno 2009, nel ritorno della semifinale playoff di serie C-1 vinta 4-0 (reti di Galardo, Pacciardi, Scognamiglio e Russo) che lanciò verso la B gli “squali”, che poi vinsero la finalissima sul Benevento, pareggiando 1-1 in casa l’andata e vincendo 1-0 all’ odierno stadio “Vigorito”.

Le sfide tecniche: inedita. Da giocatori…

Confronto tecnico inedito tra Giovanni Stroppa e Daniele Di Donato. Da calciatori i due si sono affrontati come avversari una sola volta, l’8 febbraio 2004, serie B, Palermo-Avellino 1-1 con il mister aretino in rosanero e Stroppa in biancoverde. La rete irpina fu siglata proprio dall’attuale coach del Crotone, al 69’, dopo soli 9’ dal suo ingresso in campo come subentrante, pareggiando la rete segnata da Toni nel corso del primo tempo, per i siciliani. E’ questo l’ultimo gol in serie B nella carriera agonistica di Stroppa, che ha chiuso il suo curriculum in serie cadetta con 147 presenze e 13 gol.

Arezzo, caccia al poker

L’Arezzo ha vinto 3 sole volte fuori casa in coppa Italia – 45 le gare giocate finora dai toscani – nella storia delle sue 29 partecipazioni alla kermesse. Oggi va a caccia del poker. I 3 successi esterni amaranto risalgono al 2005/06 (3-0 a Lanciano, unico nei 90’ regolamentari), 1-0 a Venezia dopo over-time nel 2006/07, 2-1 a Carrara – anche qui dopo supplementari – nel 2016/17.

