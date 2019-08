La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare che sono aperte le iscrizioni per la “Scuola Calcio S.S. Arezzo – Diventiamo grandi insieme” per i bambini nati tra il 2013 e il 2008.

L’inizio degli allenamenti è previsto per martedì 3 settembre 2019 per tutte le categorie, dal 2008 al 2013.

Per i bambini del 2008 sono in programma 3 allenamenti a settimana, mentre saranno 2 allenamenti settimanali per le categorie dal 2009 al 2013.

Tutti gli allenamenti si svolgeranno presso il centro sportivo “Le Caselle” nel campo di erba naturale.

Alcune partite si svolgeranno allo stadio “Città di Arezzo”.

Lo sponsor tecnico sarà Nike.

Responsabile tecnico della Scuola Calcio: Michele Passalacqua

Le iscrizioni sono a numero limitato.

Ricordiamo che per tutti i ragazzi iscritti alla Scuola Calcio l’ingresso allo Stadio “Città di Arezzo” per le partite casalinghe della S.S. Arezzo sarà gratuito. Per i genitori sono previsti prezzi scontati sui biglietti.

Per le iscrizioni o ulteriori chiarimenti mandare una mail a settoregiovanile@ssarezzo.it o chiamare il numero 3890257312

L’articolo Nasce la Scuola Calcio della S.S. Arezzo: aperte le iscrizioni proviene da SS AREZZO.