Giovanili Arezzo: date dei raduni e programmi di allenamento

Il settore giovanile amaranto torna al lavoro dopo le vacanze estive. Ecco le date della ripresa degli allenamenti per la formazione Berretti guidata da Mister Palazzi. Raduni anche per gli Under 17 e gli Under 15.



Berretti

Lunedì 5 agosto, alle ore 15:00, i ragazzi della Berretti si ritroveranno allo stadio comunale di Palazzo del Pero per l’inizio della preparazione. Per il resto della settimana gli allenamenti si divideranno tra Palazzo del Pero e i campi dell’antistadio con i seguenti orari:

Martedì 6 agosto: Doppia seduta, Palazzo del Pero (ore 9:30 – 16:00)

Mercoledì 7 agosto: Doppia seduta (ore 9:00 Palazzo del Pero – ore 16:00 Antistadio)

Giovedì 8 agosto: Doppia seduta (ore 9:30 Palazzo del Pero – ore 16:00 Antistadio)

Venerdì 9 agosto: Doppia seduta (ore 9:30 Antistadio – ore 16:00 Palazzo del Pero)

Sabato 10 agosto: Amichevole Arezzo Berretti – Castiglionese, ore 17:00, Stadio Comunale di Palazzo del Pero



Under 17 e Under 15

L’Under 17 di Mister Gioacchini e l’Under 15 di Mister Bernardini si ritroveranno per la ripresa degli allenamenti alle Caselle giovedì 8 agosto alle ore 16:00. Per entrambi, stesso programma per il resto della settimana:

Giovedì 8 agosto: Seduta singola, Caselle (ore 16:00)

Venerdì 9 agosto: Seduta singola, Caselle (ore 16:00)

Sabato 10 agosto: Seduta singola, Palazzo del Pero (ore 9:00)

