Un bell’Arezzo al Comunale con la Roma: i giallorossi s’impongono 1-3

L’Arezzo sfida la Roma in un grande appuntamento amichevole dell’estate amaranto. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Sereni, Buglio, Borghini, Belloni, Mesina, Luciani, Rolando, Baldan, Cheddira, Volpicelli. A disp: Casini, Mosti, Basit, Foglia, Maestrelli, Sbarzella, Caso, Bruschi, Sussi, Raja, Daga, Tassi. All: Daniele Di Donato.

ROMA: Lopez, Cristante, Juan Jesus, Perotti, Dzeko, Kolarov, Under, Fazio, Zanolo, Florenzi, Diawara. A disp: Fuzato, Mirante, Schick, Santon, Mancini, Kluivert, Spinazzola, Antonucci, Defrel. All: Paulo Fonseca.

Si parte!

6′ Pericolosa la Roma con Florenzi, il suo destro da distanza ravvicinata viene respinto da Pissardo

11′ Ammonito Cheddira

13′ Un buon Arezzo in questi primi minuti di gioco

16′ Colpo di testa di Mesina su calcio d’angolo, parato da Lopez

18′ Rischio per l’Arezzo: Zaniolo prende il tempo a Pissardo al momento del rinvio e per poco la palla non finisce in rete

25′ Arezzo pericoloso! Cross di Sereni dalla sinistra, colpo di testa di Cheddira fuori di poco

29′ Calcio d’angolo di Perotti, stacca Dzeko ma la palla termina lontano dalla porta di Pissardo

31′ Annullato il gol alla Roma: Dzeko spedisce in rete ma la suo posizione era di fuorigioco

34′ Risponde l’Arezzo con Mesina che si gira bene in area ma il suo destro termina alto

35′ Bella azione della Roma con Under e Florenzi. Il sinistro del numero 24 giallorosso termina di poco sopra la traversa

36′ Ancora Roma: sinistro di Under dal limite finisce sul palo. Sulla respinta c’è Dzeko ma la sua posizione è irregolare

39′ Risponde l’Arezzo con Cheddira che si libera bene al limite, tiro parato da Lopez

41′ Carambola davanti alla porta di Pissardo. La palla termina fuori, ma qualche brivido per l’Arezzo

45′ Finisce senza recupero il primo tempo! Un ottimo Arezzo nei primi 45′ di gioco. Arezzo-Roma 0-0

Inizia il secondo tempo!

46′ Cambio Roma: esce Nunes Jesus, entra Mancini

48’ Gol della Roma su rigore: Perotti dagli undici metri non sbaglia

51′ Calcio di rigore per l’Arezzo! Cheddira atterrato in area. Belloni si presenta al dischetto

52′ GOOOL AREZZO! Belloni spiazza Lopez con il sinistro. Arezzo-Roma 1-1

57′ Super parata di Pissardo su Dzeko da due passi!

60′ Girandola di cambi per l’Arezzo: entrano Bruschi, Caso, Sussi, Maestrelli, Mosti, Raja, Basit; escono Rolando, Volpicelli, Cheddira, Luciani, Mesina, Baldan, Belloni

63′ Ancora un’altra parata di Pissardo su Dzeko!

64′ Gol Roma con Dzeko, il suo sinistro dal limite sorprende Pissardo

66′ Bella azione della Roma, conclusione di Dzeko respinta da Pissardo!

70′ Cambi Roma: escono Diawara e Kolarov, entrano Pellegrini e Spinazzola

74′ Cambi Arezzo: entrano Foglia, Tassi, Fracassini e Daga, escono Buglio, Borghini, Sereni e Pissardo

76′ Cambio Roma: esce Perotti, entra Kluivert

77′ Occasione Arezzo! Bel destro di Caso che colpisce la traversa!

81′ Cambi Roma: escono Florenzi, Dzeko, Zaniolo e Under, entrano Defrel, Santon, Antonucci e Schick

82′ Cambio Arezzo: esce Sussi, entra Sbarzella

83′ Destro a giro di Bruschi, parato da Lopez

85′ Cambio Arezzo: esce Daga, entra Casini

87′ Gol Roma: ha segnato Kluivert

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+3′ Termina qui la partita! Arezzo-Roma 1-3

