La Società Sportiva Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe 1999 Gabriele Gori.

Al giocatore va il più caloroso benvenuto e il migliore in bocca al lupo per questa stagione.

Ph: foggiatoday

