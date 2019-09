Museo Amaranto, mercoledì 11 settembre l’evento “Insieme per il Calcit”

La Società Sportiva Arezzo è lieta di ripubblicare il comunicato a cura del Museo Amaranto in merito alla serata di mercoledì 11 settembre. Di seguito il comunicato:

“L’Associazione di promozione sociale Museo Amaranto organizza per mercoledì 11 settembre l’evento “Insieme per il Calcit” presso Arezzo Fiere e Congressi in via Spallanzani.

Una serata di solidarietà nel segno dell’Arezzo calcio e del colore amaranto. Interverranno numerosi ex calciatori del Cavallino, dirigenti, dipendenti e allenatori che hanno contribuito a fare la storia dell’Arezzo. Il Museo nell’occasione ricorderà due promozioni in serie B della squadra amaranto, quella della stagione 1968/1969 cinquanta anni dopo e quella più recente del 2003/2004 a quindici anni di distanza.

Si rivivranno le emozioni di quelle stagioni grazie alla presenza di Luciano Monticolo, Fabrizio Gudini, Aldo Nardin, Emiliano Testini, Mirko Barbagli, Andrea Bricca, Francesco Cangi, Michele Gelsi, Manuel Pasqual, Emanuele Venturelli, Luca Vigna, Alessandro Teodorani e Marco Vendrame.

Prima dei ricordi, il Museo consegnerà i premi, istituiti l’anno scorso, il “Vecchio Cuore Amaranto” dedicato a persone che hanno contribuito alla storia dell’Arezzo e “Hall Of Fame Amaranto” dedicato a ex giocatori o allenatori della compagine aretina. Saranno premiati con il “Vecchio Cuore Amaranto” i giornalisti Mario D’Ascoli (alla memoria) e Romano Salvi, il magazziniere Giovanni Sarrini e lo storico massaggiatore Mario Romanelli. Si aggiudicano questo premio anche Monticolo, Gudini, Nardin e Guerrino Zampolin (alla memoria), ex segretario dell’U.S. Arezzo. Entrano nella Hall of Fame 2019 l’ex presidente Piero Mancini, Menchino Neri (253 presenze e 36 gol), Giovan Battista Benvenuto (110 presenze e 31 gol), Giorgio Peruggia (137 presenze) e alla memoria Mario “Pinella” Rossi, ex portiere e allenatore amaranto.

La serata si svolgerà a partire dalle ore 19:00 all’interno di uno dei padiglioni di Arezzo Fiere. Alle 20 la cena con il Calcit e dalle 21 l’inizio della cerimonia di premiazioni e i ricordi di chi ha fatto la storia dell’Arezzo Calcio. Tutti i tifosi e gli appassionati amaranto sono invitati a partecipare. Condurranno la serata i giornalisti Gigi Alberti, Barbara Perissi e Luca Tosi.“

