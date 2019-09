Primo ko stagionale per il Cavallino, la Pianese s’impone di misura: Pianese-Arezzo 1-0

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pianese nella seconda giornata di campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

PIANESE: Vitali, Seminara, Cason, Dierna, Simeoni, Benedetti L., Udoh, Benedetti G. Gagliardi, Bianchi, Figoli. A disp: Fontana, Sarini, Ambrogio, Momentè, Valvassori, Zagaria, Regoli, Benedetti, Montaperto, Rinaldini, Fortuni. All: Masi Marco.

AREZZO: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Rolando, Baldan, Cheddira, Volpicelli, Corrado. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Mesina, Maestrelli, Masetti, Sbarzella, Caso, Sussi, Raja, Tassi. All: Di Donato Daniele.

Si parte!

3′ La Pianese passa in vantaggio con Udoh King: imparabile il suo sinistro al volo dall’interno dell’area di rigore

5′ Cheddira prova a piazzare il destro, ma la palla termina di poco fuori alla sinistra di Vitali

10′ Bel cross di Belloni sul secondo palo dove Rolando si fa anticipare da un difensore bianconero

11′ Sugli sviluppi del corner Borghini di testa impegna Vitali

13′ Annullato un gol alla Pianese: Benedetti era riuscito a battere Pissardo, ma la sua posizione era irregolare

20′ Destro al volo di Simeoni da distanza considerevole: alto sopra la traversa

26′ Ci prova Cutolo con il sinistro sugli sviluppi di una punizione a due dal limite, palla fuori

31′ Ottimo spunto di Rolando sulla sinistra, palla in mezzo intercettata dalla difesa della Pianese

34′ Sinistro velenoso di Belloni dal limite, fuori di poco

36′ Ammonito Belloni

45′ Finisce qui il primo tempo! Pianese-Arezzo 1-0

Inizia il secondo tempo!

51′ Occasione per l’Arezzo con Rolando lanciato solo davanti al portiere, ma la sua posizione di partenza era irregolare

54′ Doppio cambio Arezzo: escono Cheddira e Corrado, entrano Caso e Sereni

55′ Ammonito Seminara

62′ Arezzo pericoloso! Rolando serve al centro per Cutolo che non arriva per un soffio

63′ Ancora un’occasione per l’Arezzo, questa volta il cross è di Belloni per Rolando ma la sua posizione era irregolare

65′ Cambio Pianese: esce Benedetti, entra Rinaldini

72′ Cambio Arezzo: esce Rolando, entra Mesina

77′ Altro cambio per l’Arezzo: esce Volpicelli, entra Raja

77′ Cambio anche per la Pianese: esce Seminara, entra Ambrogio

81′ Doppio cambio Pianese: escono Udoh King e Figoli, entrano Regoli e Montaperto

89′ Ammonito Cutolo

90′ Sono stati concessi 4′ di recupero

93′ Bella azione personale di Caso che si libera per il tiro, fuori di molto

94′ Finisce qui la partita! Pianese-Arezzo 1-0

Primo ko stagionale per il Cavallino, la Pianese s'impone di misura: Pianese-Arezzo 1-0