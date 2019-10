Derby amaro per la Berretti, a Palazzo del Pero passa il Siena (1-3)

L’Arezzo Berretti esce sconfitto dal derby con il Siena. Allo stadio comunale di Palazzo del Pero i bianconeri s’impongono per 1-3. Partono bene gli amaranto e al 14′ reclamano un calcio di rigore non concesso per un fallo su Jaupaj. Al 16′ passa in vantaggio il Siena: calcio d’angolo battuto sul secondo palo dove c’è Saventi che di testa batte Casini. L’Arezzo ha l’occasione per pareggiare al 38′ quando Petrucci compie un miracolo su Sestini, smarcato in area da un gran colpo di tacco di Jaupaj. Il Siena sfiora il raddoppio al 49′: colpo di testa di Gafa da distanza ravvicinata e Casini si salva in due tempi. Siamo al 62′ quando l’arbitro assegna un calcio di rigore al Siena su segnalazione dell’assistente: dal dischetto si presenta Sestini e fa 0-2. Il terzo gol degli ospiti arriva al 76′, quando Cioni approfitta di un’incertezza difensiva amaranto e batte Casini. L’Arezzo accorcia le distanze al 86′ grazie ad un gol di Bux che lanciato in area controlla e batte il portiere in uscita.

Arezzo-Siena 1-3

Marcatori: 16′ Saventi, 62′ Sestini, 76′ Cioni, 86′ Bux

AREZZO: Casini, Ruscetta, Pellegrini, Martelli, Bordonaro, Sestini, Sussi, Conteduca, Jaupaj, Aramini, Baldoni. A disp: Gagliardotto, Bux, La Rosa, Blasetti, Frattarelli, Riela, Tiradossi, Scuderi, Zuppel, Steccato. All: Mario Palazzi

ROBUR SIENA: Petrucci, Saventi, Busini, Basilicata, Abazi, Gafa, Sestini, Chiti, Cerbara, Arigò, Mazzei. A disp: Fieramonti, Arrigucci, Gambassi, Sauzzu, Rimedio, Polacchi, Del Grosso, Borgognoni, Cioni. All: Stefano Argilli

Arbitro: Davide Ammannati (Firenze)

1°Assistente: Vincenzo Lipardi (Pistoia)

2°Assistente: Matteo Rullo (Grosseto)

