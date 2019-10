I risultati del weekend: gli U17 e U15 superano la Vis Pesaro, vittorie anche per U13 e U12

Weekend decisamente positivo per il settore giovanile amaranto. Gli Under 17 di mister Gioacchini superano di misura la Vis Pesaro grazie ad un gol di Tepshi all’80’. Gli Under 15 guidati da mister Bernardini s’impongono sui marchigiani per 2-1: entrambe le reti portano la firma di Parisi. Partono con il piede giusto gli Under 13 di mister Bianchi, impegnati nella prima di campionato con la Pistoiese: la partita termina con un netto 4-0 per gli amaranto. Bene anche gli Under 12 che hanno battuto il Cortona Camucia 3-2.

Nella partita giocata sabato a Terni, passo falso della Berretti che ha perso 1-0 con la Ternana.

UNDER 17

Arezzo-Vis Pesaro 1-0

Marcatori: 80′ Tepshi

Arezzo: Palazzini, Bartoli, Sanarelli, Canapini, Tralci, Liserre, Bonavita, Nannini, Tresa, Artini, Occhiolini

A disposizione: Bianchetti, Mussi, Maloku, Viciani, Pincini, Patriarchi, Di Tora, Tepshi

Allenatore: Dante Gioacchini

Vis Pesaro: Piersanti, Rulli, Baruffi, Galezzi, Caccacci, Dori, Sema, Bezziccheri, Ciaroni, Cambrini, Paduano

A disposizione: Elezai Orion, Bracci, Lucciarini, Magi, Masullo, Nisi, Orefice, Rossetti, Testa

Allenatore: Andrea Vangelista

UNDER 15

Arezzo-Vis Pesaro 2-1

Marcatori: 1′ 67′ Parisi, 14′ Borosan

Arezzo: Ermini, Scichilone, Stopponi, Consigli, Acciai (22′ Luconi), Suzzi, Verdini (68′ Barbagli), Parisi, Sobhy, Batistini, Giovane (58′ Parretti)

A disposizione: Limentra, Sonnati, Pacelli, Gnocchi, Amato, Gori

Allenatore: Massimiliano Bernardini

Vis Pesaro: Fratti, Nicolini, Cantisani, Ugolini, Agostini, Scutaru, Verde (53′ Monceri), Filippucci (59′ Piccioni), Fiorani, Borozan (62′ Innocenti), Mele

A disposizione: Petrucci, Gaudenzi, Casoli, Ciccorilli, Marinelli

Allenatore: Vincenzo Varriale

UNDER 13

Arezzo-Pistoiese 4-0 (risultato FIGC)

Marcatori: 5′ pt Sussi, 7′ pt Marraccini, 11′ pt Benucci; 8′ st Arrighi, 10′ st Camerini; 14′ tt Venanzi (totale goal: 6-0)

Arezzo: Rossi, Piantini, Venanzi, Benucci, Marraccini, Arioni, Sussi, Liberatori, Versari, Voroneanu, Arrighi

A disposizione: Bollella, Iacomoni, Borgheresi, Monteiro, Camerini, Rocchi, Tata

Allenatore: Alessio Bianchi

Pistoiese: Munteanu, Paolieri, Baglioni, Panchetti, Nencetti, Ferri, Iurato, Pemaj, Anyanwu, Mammana, Alderotti

A disposizione: Quiriconi, De Simone, Lenzi, Graziano, Bolognini, Nocentini, Giorgetti

Allenatore: Massimo Pacciani

UNDER 12

Arezzo-Cortona Camucia 3-2

Pt 1-1 (1-1 per il punteggio finale); St 0-0 (1-1 per il punteggio finale); Tt 2-1 (1-0 per il punteggio finale)

