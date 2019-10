Allo stadio comunale di Palazzo del Pero la Berretti di mister Palazzi fa la voce grossa contro la Pianese. Grazie alla doppietta di Sussi e ai gol di Ruscetta e Zuppel gli amaranto si sono imposti sui bianconeri allenati da mister Berni per 4-1. Sblocca la partita un calcio di rigore trasformato da Sussi al 38′. Il numero 7 amaranto raddoppia al 48′: servito in profondità da Ruscetta, riesce a superare il portiere e insacca a porta vuota. Il 3-0 porta la firma di Ruscetta, lanciato in profondità con i tempi giusti da Sussi. La Pianese accorcia le distanze al 75′ con Sartore. All’81’ Zuppel è bravo a rubare palla al portiere e fissa il risultato sul 4-1.

Arezzo-Pianese 4-1

Marcatori: 38′ 48′ Sussi, 57′ Ruscetta, 75′ Sartore, 81′ Zuppel

AREZZO: Gagliardotto, Ruscetta, La Neve, Martelli, Bordonaro, Pellegrini, Sussi, Verdelli, Baldoni, Aramini, Jaupaj.

A disp: Casini, Bux, Conteduca, Blasetti, Frattarelli, Steccato, Zuppel, Scuderi, Cristaldi, Sestini, Fazzuoli.

All: Mario Palazzi

PIANESE: Dragone, Tortora, Chiavacci, Fortuni, Mangianti, Zagaria, Battistini, Scognamiglio, Lelli, Tampwo, Martini.

A disp: Terribile, Renzi, Demasi, Tozzi, Chiodo, Capitale, Passero, Vettori, Sartore, Martini, Francavilla, Biagiotti.

All: Riccardo Berni

Arbitro: Leonetti (Firenze)

1° Ass: Giannetti (Valdarno)

2° Ass: Scanu (Valdarno)

L’articolo La Berretti cala il poker: 4-1 alla Pianese. Doppietta di Sussi, in gol anche Ruscetta e Zuppel proviene da SS AREZZO.