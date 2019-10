Alla vigilia di Arezzo-Alessandria ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Un Arezzo troppo svagato nei primi tempi

L’Arezzo ha subito i due terzi dei suoi gol nella serie C 2019/20 – dopo 9 giornate – nei primi 45’ di gioco, 8 su 12 totali. Solo il Lecco (12) e l’Olbia (9) nel girone A hanno finora subito più reti dei toscani nella prima frazione di gara.

Il “nervosismo” dei piemontesi

Alessandria squadra “nervosa”: 3 espulsioni subite dai grigi in 9 turni, primato del girone A di serie C 2019/20.

La decisività di Eusepi

Umberto Eusepi, 7 punti portati alla sua squadra grazie ai suoi gol decisivi, è uno dei due giocatori più determinanti del girone A della C 2019/20, come King Udoh (Pianese).

Grigi sprint nei primi 15’ di gara

Partenze sprint per l’Alessandria: 5 gol sui 15 totali segnati dopo 9 giornate della serie C girone A sono stati firmati dal 1’ al 15’ di gioco; nessuno in questo torneo meglio dei grigi di Scazzola.

In trasferta Alessandria arriva da 4 vittorie e porta blindata da 426’

Alessandria reduce da 4 successi esterni consecutivi senza subire gol (3-0 ad Olbia, 1-0 in casa della Pianese, 2-0 a Lecco ed 1-0 a Novara, i primi tre in campionato, l’ultimo in coppa Italia di categoria): ultimo mezzo passo falso l’1-1 a Carrara dell’1 settembre scorso, con gol marmifero di Valente al 24’: porta grigia chiusa – dunque – in trasferta da 426’.

L’articolo Le curiosità di Arezzo-Alessandria proviene da SS AREZZO.