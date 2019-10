Le curiosità di Arezzo-Monza

Alla vigilia di Arezzo-Monza ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Quella storica vittoria amaranto contro il grande Milan di Berlusconi

Scende in campo al “Comunale” di Arezzo la corazzata del girone A della serie C, il Monza targato Berlusconi e Galliani. Dodici anni fa gli amaranto ebbero modo di incrociare in coppa Italia il Milan dell’attuale tandem dirigenziale monzese e, dopo il k.o. a San Siro per 0-2 all’andata, i toscani vinsero in casa il match di ritorno 1-0, seppur non passando il turno. La rete decisiva venne siglata da Floro Flores al 53’: era il Milan che pochi mesi dopo avrebbe vinto la Champions League e la supercoppa europea. Era il 18 gennaio 2007 e – curiosità ulteriore – nello staff dirigenziale amaranto, allora come oggi, c’era Ermanno Pieroni in veste di direttore generale.

Gli infortuni falcidiano l’Arezzo: già 25 giocatori con almeno una presenza

In sole 7 giornate di campionato, complici i numerosi infortuni, l’Arezzo ha fatto già scendere in campo – con almeno una presenza – ben 25 giocatori. Lo scorso anno in 36 partite sul campo gli amaranto, in regular season, schierarono 28 atleti con almeno una presenza.

Monza scatenato nei 15’ finali di gara

Il Monza è una delle 5 squadre più prolifiche nei 15’ finali di gara, ossia dal 76’ al 90’ recuperi inclusi: 3 reti segnate dai brianzoli, come Siena, Juventus U23, Renate ed Alessandria



I record del Monza 2019/20

Monza con 2 primati nel girone A della serie C 2019/20 dopo 7 giornate: segna più di tutti con subentranti (4 reti, come il Renate) e guadagna più punti nelle riprese rispetto al 45’, +6 come anche in questo caso, il Renate.

Le sostituzioni di Brocchi: turn-over totale con 21 uscite degli attaccanti

II Monza – nel girone A della serie C 2019/20 dopo 7 giornate – è l’unica formazione ad aver sempre usufruito dei 5 cambi per partita, 35 effettuati su 35 disponibili. In 21 casi Brocchi ha tolto attaccanti dal campo.

