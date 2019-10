Le curiosità di Pro Vercelli-Arezzo

Alla vigilia di Pro Vercelli-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Bianchi in gol solo con i titolari, finora

La Pro Vercelli è una delle due squadre del girone A della serie C che ha segnato finora solo con titolari, come l’AlbinoLeffe.

Piemontesi col terzo peggior attacco del torneo

Pur se con una gara da recuperare, la Pro Vercelli vanta il terzo peggior attacco della serie C girone A con soli 7 gol segnati, come l’AlbinoLeffe. Peggio solo Lecco (6) e Pergolettese (3).

Arezzo distratto prima della pausa

L’Arezzo è la formazione della serie C girone A che finora ha subito il maggior numero di gol nei 15’ prima della pausa: 4 le reti subite dai toscani dal 31’ al 45’ di gioco, recuperi inclusi.

Arezzo cerca la prima vittoria esterna 2019/20

L’Arezzo non ha ancora vinto fuori casa nel 2019/20: 3 pareggi e 2 sconfitte lo score delle 5 trasferte amaranto, coppa Italia inclusa.

