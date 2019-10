Ha parlato mister Daniele Di Donato alla vigilia di Arezzo-Alessandria, match in programma domani, sabato 19 ottobre, alle ore 20:45 tra le mura amiche del “Città di Arezzo”.

Si parte: “Pissardo ha riportato una distorsione due giorni fa, è in dubbio. Belloni sta bene, vediamo se domani sarà della partita. È tornato Gori, ma oltre ai vecchi infortunati i ragazzi a disposizione stanno bene”

Sulla formazione: “Ho la fortuna di avere quasi tutti a disposizione, dopo l’allenamento di oggi vedrò chi scenderà in campo. Corrado sta bene, ha preso una botta ma è pienamente recuperato”

Sul match di domani: “Dalla tribuna si vede meglio, no? Contro l’Alessandria partita da portare a casa. Ripartiamo dalla partita di Siena e mettiamoci qualcosa in più. Loro verranno qua per fare la partita, stanno vivendo un momento di serenità, fanno delle ripartenze la loro arma migliore. Domani dobbiamo fare una partita perfetta per portare a casa il risultato”

Ancora sull’Alessandria: “Squadra importante con giocatori che hanno detto la loro fino ad adesso. Noi dovremo partire forte e far capire all’avversario che non molleremo. Se la squadra partirà bene, aggressiva ma equilibrata gli avversari faranno fatica, i miei ragazzi sono arrabbiati per quanto successo sabato ma è un segno positivo”

L’articolo Mister Di Donato in conferenza pre Alessandria: “Squadra arrabbiata per il pareggio di Siena, domani dovremo essere aggressivi ed equibrati” proviene da SS AREZZO.