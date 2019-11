I risultati del weekend: Berretti ok, bella vittoria in rimonta per gli U17. Pareggia l’U15, sconfitta per l’U14

Ecco i risultati del Settore Giovanile amaranto nel weekend. Nella partita di sabato a Palazzo del Pero la Berretti di mister Palazzi vince ancora: match equilibrato finito 1-0, con palo di Zuppel al 20′ e la rete di Bertollini all’80’ che ha deciso l’incontro (Pontedera in dieci uomini dal 10′ del primo tempo). Vincono anche gli Under 17 di mister Gioacchini, 2-1 contro la Cararrese: bella rimonta degli amaranto che vanno sotto 1-0 ad inizio secondo tempo, ma poi ribaltano il risultato con i gol di Mussi e Pincini. Pareggio 1-1 con la Carrarese per gli Under 15 di mister Bernardini: al gol di Suzzi nel primo tempo risponde Bologna nella ripresa. Infine gli Under 14 che cadono sotto ai colpi dell’Empoli (7-0). La partita degli Under 12, Montevarchi-Arezzo, è stata rinviata causa maltempo.

BERRETTI

Arezzo-Pontedera 1-0

Marcatori: 80′ Bertollini

Arezzo: Gagliardotto, Baldoni, Bertollini, Bordonaro, Riela, Martelli, Sussi, Cristaldi, Zuppel, Verdelli, Scuderi. A disp: Casini, La Rosa, Fazzuoli, Bux, Ruscetta, Conteduca, Frattarelli, Sestini, Jaupaj, Steccato, Caushaj, Borsi. All: Mario Palazzi

Pontedera: Bianchi, Iaria, Marino, Pruneti, Fiscella, Pretato, Pagliai, Cirri, Giuliani, Danieli, Freschi. A disp: Ciabattini, Bertolini, Bisconti, Chesi, Cotumaccio, Curci, Nero, Selvaggio, Tricarico, Varriale, Di Furia, Zaccanti. All: Mario Piero Costa

UNDER 17

Arezzo-Carrarese 2-1

Marcatori: 2’pt Smecca, 24’pt Mussi (rig.), 46’st Pincini

Arezzo: Palazzini, Bartoli (30’st Viciani), Baio, Canapini (1’st Tepshi), Tralci, Liserre, Arnetoli, Nannini (20’st Patriarchi), Mussi (35’st Pincini), Occhiolini (30’st Maloku), Tresa (20’st Bonavita). A disp: Balucani, Di Tora, Artini. All: Dante Gioacchini

Carrarese: Gatti, Smecca, Branca, Falanga, Orsi, Guelfi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp: Tonetti, Magoni, Villa, Guidi, Tognocchi, Baldecchi, Grasso. All: Marino Spallanzani

UNDER 15

Arezzo-Carrarese 1-1

Marcatori: 32’pt Suzzi, 25’st Bologna (rig.)

Arezzo: Ermini, Scichilone, Luconi, Consigli, Suzzi, Stopponi (66′ Acciai), Verdini (60′ Parretti), Parisi, Sobhy, Batistini (66′ Canneva), Giovane (55′ Barbagli). A disp: Limentra, Abbate, Gnocchi, Leti, Pino. All: Massimiliano Bernardini

Carrarese: Ragonesi, Zeka, Iacob, Pasquini (53′ Faconti), Bonafede, Negri (36′ Scuto), Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili (70′ Bedini). All: Giuseppe Mazzanti

UNDER 14

Empoli-Arezzo 7-0

Empoli: Vertua, Marinai, Fratini, Tosto, Tatti, Malusci, Buset, Criscuolo, Bacciardi, Resuttana, Barsotta. A disp: Poggiolini, Russo, Ostili, Martinelli, Parente, Cervone, Fiorini, Del Gronchio. All: Massimo Giraldi

Arezzo: Sacchetti, Vivoli, Aramini, Pinsuti, Farsetti, Sonnati, Jasharovski, Montanari, Falsini, Ferretti, Pappagallo. A disp: Bollella, Bavone, Pierozzi, Meoni, Riccio, Abboccato, Lazzeri, Celli. All: Stefano Narducci

L’articolo I risultati del weekend: Berretti ok, bella vittoria in rimonta per gli U17. Pareggia l’U15, sconfitta per l’U14 proviene da SS AREZZO.