I risultati del weekend: gli Under 13 vincono il derby con il Siena, pareggio degli Under 14. Vincono gli Under 12

Weekend positivo per il Settore Giovanile amaranto. Vincono gli Under 13 e gli Under 12, rispettivamente contro Siena e Tegoleto. Pareggio degli Under 14 con il Pontedera.

Nella partita di sabato, la Berretti cala il poker e vince la quarta partita consecutiva contro il Rieti

UNDER 14

Arezzo-Pontedera 3-3

Marcatori: 11′ Pinsuti (P), 23′ Bicchierini (A), 45′ 50′ Pappagallo (A), 58′ 68′ Vannuzzi (P)

Arezzo: Sacchetti, Jasharovski, Vivoli, Verdini, Farsetti, Aramini, Celli, Montanari, Falsini, Pinsuti, Pappagallo, Manzari, Meoni, Bavone, Lazzeri, Riccio, Ferretti, Abboccato, Pierozzi. All: Stefano Narducci

Pontedera: Lami, Zanatta, Fallacara, Colzi, Scozzari, Rosati, Papi, Bicchierini, Carbonell, Vannuzzi, Riccomi, Rossini, Santini, Campera, Hognogi, Castelli, Terrosi, Santini, Cei. All: Giuseppe Creanza

UNDER 13

Siena-Arezzo 2-8

Marcatori: 3′ Marraccini (A), 10′ Benucci (A), 17′ Montagna (S), 19′ Marraccini (A), 31′ Gadani (A), 35′ Versari (A), 42′ Sani (S) 51′ 52′ 54′ Voroneanu (A)

Siena: Meletti, Caponi, Helg, Neri, Ciacci, Puppato, Montagna, Ruiz, Sani, Giorgi, Rizzo, Carli, Rappuoli, Di Blasi, Bolognesi, Mugnai, Puppato, Boduri. All: Giuseppe Panarelli

Arezzo: Bollella, Piantini, Monteiro, Benucci, Marraccini, Iacomoni, Sussi, Arrighi, Tata, Voroneanu, Rossi N, Rossi L, Arioni, Gadani, Venanzi, Camerini, Liberatori, Versari. All: Alessio Bianchi

UNDER 12

Arezzo-Tegoleto 4-0

