La prevendita di Carrarese-Arezzo

Con riferimento alla gara in oggetto in programma domenica 17/11/2019 presso lo stadio “Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri” di Carrara con inizio alle ore 17:30, Carrarese Calcio 1908 S.r.l. garantisce di aver attivato, a partire da martedì 12/11/2019 fino a sabato 16/11/2019 ore 19:00, la prevendita dei biglietti riservati al settore ospiti (capienza 620 posti) attraverso il circuito ETES COME ON WEB.

Il prezzo dei biglietti del settore ospiti è di Euro 10,00 + d.p. Comunichiamo inoltre che domenica le biglietterie dello stadio NON saranno aperte.

Per la gara in oggetto non è stata prevista nessuna restrizione alla vendita da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

