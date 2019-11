Le reti di D’Auria e Polidori stendono l’Arezzo: gli amaranto escono dalla Coppa Italia Serie C

La Società Sportiva Arezzo affronta la Robur Siena nei sedicesimi di Coppa Italia Serie C. Queste le formazioni ufficiali:

Siena: Ferrari, Varga, Polidori, D’Auria, Andreoli, Buschiazzo, Vassallo, Panizzi, Setola, Argento, Lombardo. A disp: Confente, Migliorelli, D’Ambrosio, Serrotti, Ortolini, Cesarini, Compagnacci, Romagnoli, Gerli, Oukhadda, Guidone, Discepolo. All: Alessandro Dal Canto

Arezzo: Pissardo, Nolan, Borghini, Ceccarelli, Piu, Sbarzella, Corrado, Benucci, Rolando, Raja, Cheddira. A disp: Daga, Mosti, Belloni, Foglia, Mesina, Cutolo, Zini, Luciani, Barbini, Gori, Caso, Aramini. All: Daniele Di Donato

Si parte!

5′ Possesso palla Siena

10′ Partita avara di emozioni fino a questo momento

22′ Punizione di Raja dalla trequarti, sul secondo palo non c’è nessun giocatore amaranto ad intercettare il pallone

27′ Gol Siena: ha segnato D’Auria, il suo destro dal limite batte Pissardo sul palo più lontano

33′ L’Arezzo ci prova con una punizione di Raja da posizione defilata sulla sinistra: palla fuori

35′ Ammonito Setola

38′ Destro di Polidori dal limite, Pissardo respinge

45′ Finisce qui il primo tempo di Siena-Arezzo

È iniziato il secondo tempo!

51′ Ammonito Ceccarelli

53′ Ammonito Nolan

55′ Destro di Argento dalla distanza, Pissardo si allunga e devia in corner

60′ Buono spunto dell’Arezzo con Piu e Cheddira che crossa in mezzo: in mezzo svetta Varga che ibera l’area

61′ Sul ribaltamento di fronte occasione colossale per Vassallo che si divora il gol del raddoppio

64′ Quattro cambi per l’Arezzo: escono Borghini, Piu, Cheddira e Sbarzella, entrano Mosti, Belloni, Mesina e Caso

65′ Occasione potenziale per l’Arezzo con Belloni che non trova il guizzo su un pallone vagante in area di rigore

67′ Cambio Siena: entra Romagnoli, esce Buschiazzo

68′ Gol Siena, ha segnato Polidori

73′ Azione personale di Caso sulla sinistra, il suo sinistro da distanza ravvicinata viene parato in due tempi da Ferrari

75′ Ancora Arezzo: questa volta ci prova Raja con il destro, ma la palla termina alta sopra la traversa

79′ Cambio Arezzo: esce Raja, entra Zini

79′ Triplo cambio Siena: escono Lombardo, D’Auria e Andreoli, entrano Oukhadda, Campagnacci e Serrotti

85′ Cambio Siena: esce Polidori, entra Ortolini

90′ Concessi 3′ di recupero

93′ Finisce qui Siena-Arezzo!

