Mister Daniele Di Donato ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pontedera, in programma domenica 3 novembre alle ore 17:30 allo stadio “Ettore Mannucci”. Ecco le sue parole:

Si parte: “Il Pontedera è una squadra forte, giocano da tanto tempo insieme e stanno facendo un grandissimo campionato. Noi dovremo fare una grande partita per metterli in difficoltà ed ottenere una vittoria fondamentale”

Sugli indisponibili: “Gori lo valutiamo oggi, così come Belloni. Devono essere al 100% per giocare, per scendere in campo mi devono dare tutte le garanzie del caso”

Domani partita della svolta? “La storia di questo Arezzo dice che siamo stati molto altalenanti, domani mi aspetto un equilibrio tale da permetterci di andare a Pontedera e vincere. Ottenere 3 punti fuori casa sarebbe fondamentale per dare un segnale al nostro campionato, un segnale di maturità”

Sulla formazione: “Volpicelli ha avuto dei piccoli problemi, vediamo a centrocampo. Ho un’idea ben precisa per quanto riguarda la formazione, ma ovviamente dipende anche dall’allenamento di oggi”

L’articolo Mister Di Donato in conferenza: “Andiamo a Pontedera per fare una grande prestazione ed ottenere i tre punti” proviene da SS AREZZO.