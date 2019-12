È un pareggio che vale oro quello conquistato dalla Berretti amaranto contro la capolista Viterbese. Sul campo de Le Caselle la partita termina 2-2, con i ragazzi di mister Palazzi che riescono ad interrompere il lungo ciclo di vittorie laziali che durava da inizio campionato. Gli ospiti passano in vantaggio al 10′: lancio lungo per Capparella che prende d’infilata tutta la difesa e batte Gagliardotto in uscita. L’Arezzo pareggia i conti nella ripresa: siamo al 50′ quando Zuppel si conquista e realizza un calcio di rigore. Ancora in avanti la Viterbese, al 63′ con la rete di Menghi. L’Arezzo non molla e al 75′ pareggia di nuovo: Sussi, defilato sulla sinistra vicino alla linea laterale, s’inventa un tiro a giro che s’insacca nell’angolo alto sul palo più lontano. Il risultato non cambia fino al 96′: finisce 2-2 tra Arezzo e Viterbese.

Arezzo-Viterbese 2-2

Marcatori: 10′ Capparella (V), 50′ Zuppel (A), 63′ Menghi (V), 75′ Sussi (A)

Arezzo: Gagliardotto, Ruscetta, Bertollini, Bordonaro, Riela, Martelli, Sussi, Baldoni, Zuppel, Cristaldi, Scuderi. A disp: Casini, Bux, Fazzuoli, Borsi, Conteduca, Pellegrini, Frattarelli, Verdelli, Caushaj, Jaupaj, Sestini, Steccato. All: Mario Palazzi

Viterbese: Torelli, Macri, Lauri, Manghi E, Giannetti, Lisi, Ferramisco, Zanon, Menghi M, Capparella, Covarelli. A disp: Benelli, Capati, Oniolesi, Portuale, Furia, Costantini, Celeste, Almonte, Moneti, Cannizzaro, Giovinazzo, Fondi. All: Boccolini

Arbitro: Bonaventura Corti (Prato)

1° Assistente: Roberto Lembo (Valdarno)

2° Assistente: Kevin Scanu (Valdarno)

L’articolo La Berretti interrompe la marcia vincente della capolista: Arezzo-Viterbese 2-2. In gol Zuppel e Sussi proviene da SS AREZZO.