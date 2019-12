La Società Sportiva Arezzo comunica che la partita tra Lecco e Arezzo, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C 2019/2020 inizialmente rinviata, verrà recuperata mercoledì 22 gennaio alle ore 18:30 come disposto dalla Lega.

