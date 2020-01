I risultati del weekend: a Ravenna cadono gli Under 17 e vittoria per gli Under 15

I risultati del Settore Giovanile amaranto nel weekend appena concluso, in cui sono state impegnate l’Under 17 e l’Under 15. I ragazzi di mister Gioacchini tornano sconfitti da Ravenna, dove i padroni di casa si sono imposti per 3-1. Bottino pieno invece per gli Under 15 di mister Bernardini che superano il Ravenna 2-0 grazie alle reti di Parisi e Sobhy.

Nella partita giocata sabato, la Berretti travolge la Pianese 5-2

UNDER 17

Ravenna-Arezzo 3-1

Marcatori: 5’pt Mascanzoni (R), 10’pt Mussi (A), 28’pt Prati (R), 40’st Caruso (R)

Ravenna: Catalano, Battistini, Guerra, Vultaggio, Castelli, De Ioris, Bucci, Santomauro, Mascanzoni, Prati. A disp: Antonini, Angelini, Caruso, Chamio, Farnedi, Shepetja, Ghirardini, Laghi. All: Claudio Treggia

Arezzo: Balucani, Bartoli, Baio, Canapini, Tralci, Liserre, Maloku, Nannini, Tepshi, Mussi, Occhiolini. A disp: Palazzini, Sanarelli, Patriarchi, Viciani, Tresa, Pincini, Di Tora, Artini, Bonavita. All: Dante Gioacchini

UNDER 15

Ravenna-Arezzo 0-2

Marcatori: 13’pt Parisi, 28’st Consigli

Arezzo: Ermini, Scichilone, Luconi, Consigli, Acciai, Suzzi, Stopponi, Parisi, Canneva, Batistini, Giovane. A disp: Limentra, Fierli, Sobhy, Barbagli, Abbate, Gnocchi, Pino, Reka, Parretti. All: Massimiliano Bernardini

