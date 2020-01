I risultati del weekend: vincono U17 e U14, sconfitte per U15 e U13

Ecco i risultati del Settore Giovanile amaranto nel weekend. Vincono gli Under 17 di mister Gioacchini, in casa, contro il Pontedera: vantaggio amaranto con Baio al 60′, pareggio degli ospiti sul finale con Faye e poi Maloku segna il gol del definitivo 2-1 a 3′ dallo scadere. Pontedera che s’impone 1-0 contro gli Under 15 di mister Bernardini. Rotondo 3-0 per gli Under 14: una doppietta di Pappagallo e un gol di Montanari stendono i granata. Pesante sconfitta per gli Under 13 di mister Bianchi che cadono sotto i colpi della Fiorentina: la partita termina 5-1 per i padroni di casa, il gol della bandiera amaranto è di Benucci.

UNDER 17

Arezzo-Pontedera 2-1

Marcatori: 60′ Baio (A), 83′ Faye (P), 87′ Maloku (A)

Arezzo: Balucani, Bartoli, Sanarelli, Patriarchi, Tralci, Liserre, Occhiolini, Canapini, Tepshi, Mussi, Maloku. A disp: Palazzini, Viciani, Baio, Nannini, Tresa, Pincini, Di Tora, Artini, Bonavita. All: Dante Gioacchini

Pontedera: Vigilucci, Petri, Bianchi, Guidi, Natali, Faye, Martucci, Carfora, Valentino, Magozzi, Ortu. A disp: Borghini, Di Bella, Crecchi, Innocenti, Pardini, Faye, Fenzi, Romei, Bartoli. All: Manuel Caponi

UNDER 15

Arezzo-Pontedera 0-1

Marcatori: 6′ Cremonini

Arezzo: Limentra, Scichilone (53′ Abbate), Luconi (51′ Verdini), Consigli (36′ Batistini), Suzzi, Stopponi, Giovane (36′ Canneva), Parisi (36′ Barbagli), Sobhy (51′ Parretti), Pacelli. A disp: Ermini, Fierli, Pino, Acciai. All: Massimiliano Bernardini

Pontedera: Strambi, Gattai, Tosi, Taizzani, Fiaschi, Di Giuseppe, Castiglioni, Cantini, Barghini, Cremonini, Rus. A disp: Cavallini, Canu, Cecconi, Contincelli, Accordino, Zucchelli, Ambrosio, Gentili, Bagnai. All: Daniele Pallini

UNDER 14

Arezzo-Pontedera B 3-0

Marcatori: 8′ 13′ Pappagallo, 66′ Montanari

Arezzo: Sacchetti, Gori, Jasharovski, Montanari, Farsetti, Sonnati, Pierozzi, Pinsuti, Pappagallo, Ferretti, Lazzeri, Rossi, Manzari, Abboccato, Bavone, Vivoli, Falsini, Riccio. All: Stefano Narducci

Pontedera B: Ghilardi, Argeri, Fokou, Grieco, Kurti, Freschi, Pagni, Neri, Vitali, Onu, Rosini, Pottetti, Gonzalez, Kapllani. All: Roberto Labardi

UNDER 13

Fiorentina-Arezzo 5-1

Marcatori: 11′ Pisani (F), 19′ 42′ Cassisa (F), 47′ Micheli (F), 52′ Benucci (A), 56′ Atzeni (F).

Fiorentina: Dolfi, Sturli, Ceccarini, Turnone, Biagini, Lemmetti, Pisani, Giotti, Cassisa, Angiolini, Micheli, Vannucchi, Capanni, Batignani, Atzeni, Ragghianti, Magi. All: Christian Cali

Arezzo: Bollella, Venanzi, Gadani, Marraccini, Arioni, Sussi, Benucci, Voroneanu, Versari. A disp: Arrighi, Rossi L, Iacomoni, Giustelli, Monteiro, Liberatori, Rocchi, Tata. All: Alessio Bianchi

L’articolo I risultati del weekend: vincono U17 e U14, sconfitte per U15 e U13 proviene da SS AREZZO.