Allo stadio “Bernicchi” di Città di Castello va in scena il primo impegno del nuovo anno per il Cavallino Rampante, che incontra l’FC Città di Castello alle ore 15. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Sereni, Borghini, Foglia, Cutolo, Ceccarelli, Piu, Luciani, Gori, Benucci, Rolando. A disp: Daga, Mosti, Nolan, Picchi, Mesina, Zini, Corrado, Caso, Baldan, Tassi, Cheddira. All: Daniele Di Donato.

CITTÀ DI CASTELLO: Ranieri, Ricci, Corradini, Falconi, Bartolini, Mambrini, Orecchiuto, Ligi, Ceppodomo, Negro, Picchirilli. A disp: Bioli, Cecci, Paolini, Panfili, Palla, Marof, Capanni, N Guessan, Bastianoni. All: Davide Mezzanotte.

SI PARTE!

6′ Arezzo in vantaggio con Gori che insacca di piatto la torre di testa di Piu!

15′ Raddoppio dell’Arezzo con una spettacolare rovesciata volante di Cutolo!

38′ Palla filtrante di Piu dalla sinistra, dentro per Gori: finta di tiro e tacco di nuovo per Piu che di piatto al volo insacca!

43′ Ancora un assist di Gori, Rolando tira di controbalzo dalla destra prendendo il tempo a marcatore e portiere e trovando il secondo palo!

45′ Finisce qui la prima frazione di gioco

SI RIPARTE ed è subito… 6-0! Prima Cheddira al 46′, poi Mosti al 47′ arrotondano il risultato nel giro di due minuti!

58′ Gol del Città di Castello con N’Guassen

62′ Caso dalla sinistra serve rasoterra indietro verso Mesina, che controlla e calcia nell’angolo alto!

72’ Doppietta personale di Mesina, che insacca su assist di Caso!

FINISCE QUI!

L’articolo Il Cavallino Rampante scalda i motori, 8-1 a Città di Castello nella prima amichevole del 2020 proviene da SS AREZZO.