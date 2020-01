Il Lecco scappa, ma l’Arezzo lo riprende con i gol di Cutolo e Gori: 2-2

La Società Sportiva Arezzo affronta il Lecco nel recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

LECCO: Safarikas, Strambelli, D’Anna, Malgrati, Procopio, Merli, Capogna, Carissoni, Bastrini, Bolzoni, Bobb. A disp: Livieri, Pulze, Milillo, Fall, Forte, Lisai, Maffei, Pastore, Negro. All: Gaetano D’Agostino.

AREZZO: Pissardo, Luciani, Borghini, Ceccarelli, Corrado, Rolando, Tassi, Foglia, Belloni, Gori, Cutolo. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Picchi, Mesina, Zini, Piu, Caso, Benucci, Baldan, Cheddira. All: Daniele Di Donato.

Si parte!

1′ Cutolo ci prova subito con il sinistro! La palla è facile preda di Safarikas

5′ Ancora Arezzo: punizione di Foglia in mezzo, Borghini stacca di testa ma la palla finisce fuori

10′ Tassi con il destro da fuori! Il tiro è troppo lento e Safarikas para senza problemi

14′ Pericolosissimo il Lecco con Capogna da due passi: super risposta di Pissardo!

16′ Risponde l’Arezzo: cross dalla sinistra di Corrado sul secondo palo, Belloni sfiora da ottima posizione

17′ Ammonito Borghini

20′ Gol Lecco, ha segnato Strambelli

34′ Si fa vedere l’Arezzo in avanti: cross di Corrado sul secondo palo, Gori di testa non arriva

36′ Risponde il Lecco con Capogna: colpo di testa, fuori alla sinistra di Pissardo

37′ Ci prova Cutolo con un timido sinistro, palla fuori

43′ Buona azione dell’Arezzo in contropiede che porta al tiro Gori da buona posizione, deviato in corner

45′ Ancora un tiro da fuori: sempre Cutolo con il sinistro, palla alta sopra la traversa

45′ Finisce qui il primo tempo di Lecco-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

47′ Sinistro di Foglia da fuori area: forte, ma impreciso e palla che termina fuori

48′ Gol Lecco: ha segnato Procopio

50′ Doppio cambio Arezzo: escono Borghini e Rolando, entrano Caso e Baldan

54′ Brivido per l’Arezzo: D’Anna di testa sfiora il palo alla sinistra di Pissardo

55′ Cambio Lecco: esce Capogna, entra Fall

63′ GOOOOOL AREZZO!!!! Ha segnato il nostro capitano, Aniello Cutolo! Sinistro imparabile per Safarikas

74′ Doppia cambio Lecco: escono Procopio e D’Anna, entrano Maffei e Forte

76′ Cross in mezzo di Tassi, prima Foglia e poi Belloni sfiorano soltanto

78′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Piu

81′ Foglia al volo con il destro! Safarikas era fuori dai pali, la palla esce alta sopra la traversa

87′ Cambio Lecco: esce Strambelli, entra Pastore

88′ Cambio Arezzo: esce Corrado, entra Cheddira

90′ Concessi 5′ di recupero

91′ GOOOOOL AREZZOOOOOOO!!! Ha segnato Gabriele Goriii!!! Di testa su cross di Tassi!

95′ Occasione clamorosa per il Lecco che colpisce la treversa

95′ Finisce qui Lecco-Arezzo!

