Netto 3-0 alla Pergolettese, l’Arezzo vince al Comunale: segnano Gori, Cutolo e Foglia

La Società Sportiva Arezzo affronta la Pergolettese nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Luciani, Baldan, Ceccarelli, Corrado, Piu, Tassi, Foglia, Caso, Gori, Cutolo. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Picchi, Mesina, Zini, Belloni, Caso, Benucci, Borghini, Cheddira. All: Daniele Di Donato.

PERGOLETTESE: Ghidotti, Fanti, Villa, Panatti, Franchi, Lucenti, Bakayoko, Morello, Bortoluz, Agnelli, Duca. A disp: Romboli, Manzoni, Malcore, Russo, Ferrari, Canessa, Girgi, Brero. All: Gianbattista Maria Piacentini

Si parte!

3′ Subito Cutolo! Il suo sinistro da ottima posizione viene deviato in corner da un difensore della Pergolettese. Che occasione!

5′ Ancora Arezzo! Caso se ne va sulla sinistra, entra in area e prova il tiro sul primo palo, respinto dal portiere!

7′ Destro di Caso! Altro sopra la traversa

9′ Gori lanciato a rete in area, controlla con il petto, ma c’è un contatto sospetto: l’arbitro fa segno di proseguire

15′ Miracolo di Pissardo su tiro al volo di Bartoluz! Il portiere amaranto si supera e respinge in angolo

24′ Punizione dalla distanza di Lucenti! La palla sfiora il palo alla destra di Pissardo

27′ Colpo di testa di Piu e palla che si stampa sul palo!

31′ GOOOOOL AREZZOOOOO!!! Filtrante di Cutolo per Gori che con il sinistro non sbaglia!!!

34′ GOOOOOOL AREZZOOOOO!!! Ha segnato il nostro capitano Nello Cutolo!!!!! Contropiede fulminante!

39′ Ammonito Caso

43′ Che occasione per l’Arezzo! Cutolo si divora il gol del 3-0 in contropiede!

45′ Concesso 1′ di recupero

46′ Finisce qui il primo tempo di Arezzo-Pergolettese!

46′ Inizia il secondo tempo!

47′ Subito Arezzo in avanti: sinistro di Cutolo, palla fuori

48′ Risponde la Pergolettese: colpo di testa di Agnelli, Pissardo para senza problemi

53′ Doppia occasione Arezzo: prima Cutolo poi Gori vengono respinti dalla difesa della Pergolettese

60′ Triplo cambio Pergolettese: escono Franchi, Fanti e Panatti, entrano Canessa, Ferrari e Russo

61′ Doppio cambio Arezzo: escono Corrado e Piu, entrano Sereni e Belloni

65′ Doppio cambio Pergolettese: escono Bartoluz e Duca, entrano Manzoni e Brero

67′ GOOOOOOL AREZZOOOOO!! Punizione perfetta dal limite di Foglia e sono tre!!! Arezzo-Pergolettese 3-0

69′ Doppio cambio Arezzo: escono Caso e Luciani, entrano Borghini e Picchi

75′ Cambio Arezzo: esce Cutolo, entra Rolando

78′ Brivido per l’Arezzo: il sinistro di Villa sfiora il palo alla sinistra di Pissardo

83′ Ammonito Sereni

90′ Concessi 3′ di recupero

93′ Finisce qui Arezzo-Pergolettese!

L’articolo Netto 3-0 alla Pergolettese, l’Arezzo vince al Comunale: segnano Gori, Cutolo e Foglia proviene da SS AREZZO.