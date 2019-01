Pontedera, tutti i risultati della scuola calcio

ESORDIENTI PROFESSIONISTI FAIR PLAY

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA – PISTOIESE

RISULTATO 3- 0

Formazione: 1° TEMPO: 1-Fiumalbi, 2-Castelli, 3-mammarella, 4-ghimenti, 5-lucchesi, 6-cardini, 7-vitillo, 8-cerri, 9-riccomi, 10-capitoni, 11-desideri

2° TEMPO: 12-maccheroni, 13-campera, 14-zanatta, 15-morisi, 16-bicchierini, 17-braccini, 18-di Quirico

Il Pontedera entra in campo con il chiaro obbiettivo di far propria la gara per mantenere la testa della classifica e chiudere il campionato come prima della classe. Anche se la partita non assume mai ritmi vertiginosi, i granata sfiorano il gol in almeno in 3 occasioni. Ci prova Ghimenti con una bella girata di testa, che esce di un soffio a portiere battuto. Poi, in fotocopia, ci provano prima, Vitillo e poi Lucchesi. La porta sembra stregata e la prima frazione finisce a reti inviolate. Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo, con la supremazia del Pontedera che però questa volta riesce prima a passare in vantaggio con un’autorete, e poi segna il raddoppio con un bel diagonale di Desideri. Gli ospiti ribattono con qualche azione in contropiede, ma senza impensierire il bravo portiere Maccheroni, classe 2007. La terza frazione risulta la più combattuta, anche se il pallino del gioco rimane quasi sempre in mano alla capolista. In questi casi, quando le squadre si equivalgono, a fare la differenza risultano le palle inattive, ed è proprio su una di queste che, il capitano granata Lucchesi, insacca di testa, sancendo la vittoria meritata del Pontedera.

PULCINI 2° ANNO CLASSE 2008

SAN GIULIANO – U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

RISULTATO 1-1

Risultato fair play-2-2

FORMAZIONE: Fagioli-Matteini-Gigli-Lenzoni-Signorini T.-Herinel-Hoxa-Bertelli-Menicucci-Ricciotti-Signorini S.-Foglia-Didonfrancesco-Nebbiai-Gazzarrini-Papa.

La gara

Buona prestazione dei nostri ragazzi che, nonostante il forfait improvviso del portiere Fagioli a pochi istanti prima della partita per infortunio (sorprendentemente ben sostituito dal nostro difensore Matteini), non si sono fatti demoralizzare. I primi due tempi sono stati di buona fattura con una discreta aggressività su tutte le seconde palle, tenendo gli avversari quasi totalmente nella propria metà campo, per poi calare d’intensità il terzo tempo, nel quale ci siamo abbassati lasciando campo agli avversari. Primo tempo senza reti ma con molte azioni interessanti da parte dei nostri ragazzi. Nella seconda frazione siamo passati in vantaggio con un bel tiro da fuori forte ed angolato da parte di Herinel, sicuramente uno dei migliori in campo. Purtroppo abbiamo concretizzato poco la mole di gioco grazie anche alla buona organizzazione della forte difesa avversaria. Il terzo tempo, su una punizione a limite della nostra area, nasce il gol degli avversari che durante l’ultima parte di gara si sono rialzati e si sono fatti vedere più volte nella nostra metà campo però senza essere mai pungenti. Prestazione da tenere nel percorso di crescita. Sicuramente una buona partita che ci può insegnare molto nel proseguo del campionato. Un complimento é doveroso per questo gruppo che ha lottato tutta la partita contro dei buoni avversari anche tenendo conto dell’anno di età in meno e della mancanza del portiere che poteva in qualche modo recarci problemi a livello mentale e di sicurezza.

ESORDIENTI B PROVINCIA

MIGLIARINO – U.S. CITTA’ DI PONTEDERA 1 – 3

Bella partenza dei nostri granata che tornano da Migliarino con tre punti in tasca. Avvio di primo tempo subito forte da parte dei nostri che si portano in vantaggio su rigore conquistato da Parducci e trasformato da Hoti, passano pochi minuti e arriva il raddoppio con Gracci che ribadisce in rete un corner di Bacciardi, il primo tempo si chiude sul 2-0 per i granata. Seconda frazione che vede partire subito forte gli ospiti, che sprecano numerose occasioni con Fabbri e con Capasso soli a tu per tu con il portiere, come dice il detto gol sbagliato gol subito; bella azione da parte dei padroni di casa che trafiggono Matteucci e accorciano le distanze. Il terzo e ultimo tempo vede due squadre che non si risparmiano, i nostri sprecano ancora molto con Arcidiacono, che però si fa perdonare verso lo scadere del tempo insaccando alle spalle del portiere locale dopo un’azione di contropiede. Buona vittoria quindi dei nostri che cominciano alla grande il percorso in campionato, sapendo però che ogni partita sarà sempre più difficile e gli errori sotto porta commessi in questa partita non saranno più ammessi in futuro.

