I risultati della scuola calcio: i ragazzi di mister Morotti a punteggio pieno. Pareggio per gli Esordienti 2006 di Chesi

GLI ESORDIENTI PROVINCIALI FAIR PLAY DI MISTER MOROTTI A PUNTEGGIO PIENO

Come ogni settimana facciamo il punto sui risultati delle squadre della scuola calcio U.S. Citta’ di Pontedera con il responsabile Marco Saviozzi.

“Fermi gli Esordienti Under 13 Professionisti, che ricordiamo si sono classificati primi nel proprio girone davanti a squadre più blasonate come Fiorentina ed Empoli, in attesa che incominci la seconda fase del campionato in cui fanno parte le prime quattro classificate dei due gironi, la squadra di mister Russo si è cimentata in varie amichevoli per preparare al meglio il proseguo del campionato”.

“Bella prestazione degli Esordienti Provinciali Fair Play che hanno vinto meritatamente contro il Fornacette, disputando un ottima partita, intensa con spunti di ottimo gioco e con grande determinazione come conviene ad una squadra con ambizioni future”.

“Prestazione con alti e bassi quella dei Pulcini 2° anno che non sono riusciti ad andare oltre un pareggio contro la forte compagine della Bellaria. La sosta del campionato sembra aver appannato i giovani di mister Chesi che non hanno ancora ripreso il bel cammino che li ha visti trionfatori nel girone di andata. Sicuramente i campi pesanti non si addicono ai giovani atleti granata, che se la devono vedere con avversari più grandi di loro e di conseguenza, essendo una squadra più tecnica e fisicamente più indietro, patiscono dal punto di vista muscolare e fisico”.

Per il commento alle gare parlano i due mister.

Mister Filippo Morotti

Gara Esordienti Fair Play: F.C.Fornacette 2006 – U.S.Città di Pontedera 2007

Risultato: 1 – 3

Convocati: Altini, Arcidiacono, Bacciardi, Bucci, Capasso, Carlesso, Cristofani, Del Cesta, Gracci, Hoti, Maccheroni, Maffei, Matteucci, Mecacci, Paoli, Piazzalunga, Praticò, Ragusa

“Ottima prestazione dei miei ragazzi che tornano vittoriosi da Fornacette. Il primo tempo, dopo svariate azioni, ci vede passare in vantaggio su conclusione da fuori di Hoti. Giochiamo bene ma non riusciamo a concretizzare le numerose azioni create, infatti poco dopo arriva il pareggio dei padroni di casa su calcio di punizione con la complicità di Maccheroni. Il secondo tempo, dopo aver effettuato tutti i cambi, si svolge in maniera equilibrata con occasioni da entrambe le parti, verso lo scadere però da sinistra arriva una palla a Carlesso che si fa trovare pronto e insacca alle spalle del portiere locale.

Il terzo e ultimo tempo i padroni di casa provano a pareggiare ma, vista anche la stanchezza, subiscono il terzo goal sempre da Carlesso, che sulla sinistra salta un giocatore e conclude alla sinistra del portiere. Devo dire che è stata un’ottima prestazione. Vincendo 3 a 1 abbiamo dimostrato una grande crescita sul piano del gioco e sul piano psicologico rimanendo in partita per tutti i sessanta minuti senza mai mollare di un centimetro. Avanti così giovani granata”.

Mister Chesi Alessandro

Gara Esordienti B: G.S. Bellaria 2007 – U.S. Città di Pontedera 2008

Risultato: 1 – 1

Convocati: Fasulo, Signorini.T., Signorini.S, Gracci, Lenzoni, Herinel, Bertelli, Nebbiai, Difiandra, Fagioli, Foglia, Matteini, Trulli, Ricciotti, Benvenuti, Didonfrancesco, Hoxa, Barsacchi.

“Partita maschia e difficile per i ragazzi. Primo tempo molto sottotono dove abbiamo subìto gol su un calcio d’angolo nel quale la difesa non era messa benissimo e loro hanno sfruttato la loro migliore fisicità. Nel resto del primo tempo abbiamo perso moltissimi contrasti e non siamo riusciti a ripartire ed allestire manovre fatte bene a parte negli ultimi 2 minuti, dove abbiamo sfiorato il pareggio con Difiandra e Gracci in contropiede. Il secondo tempo siamo scesi in campo con un’altra cattiveria e siamo diventati molto più pericolosi ma mai incisivi nel concludere. Degno di nota solo un tiro di Barsacchi sbagliato di poco davanti alla porta, a causa anche del terreno di gioco non perfetto. Il terzo tempo abbiamo pareggiato con un bel gol di Didonfrancesco, bravo dall’esterno a far girare un bel tiro sull’angolo lontano. Tutto sommato un pareggio giusto. Occorre migliorare ancora una volta l’approccio troppo leggero per partite cosi fisiche. Sicuramente la squadra non molla, nonostante un girone tosto nelle prime due partite si è ritrovata in svantaggio ed poi è riuscita a recuperare, sintomo di grande volontà ma il lavoro da fare è ancora tanto”.

