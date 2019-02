Pontedera in coro: “Il tifo organizzato è una componente fondamentale del progetto granata”

COMUNICATO U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

Abbiamo letto con molta tristezza il comunicato UGP che ha diffuso la decisione dei tifosi del Pontedera di non coordinare più il tifo Granata nelle partite casalinghe e di non organizzare più le trasferte.

Quando una squadra scende in campo, a fare la differenza non sono soltanto gli Undici sul tappeto verde, la panchina e lo staff tecnico: siamo convinti che una componente fondamentale sia la tifoseria organizzata che con gli striscioni di incoraggiamento ed i cori a sostegno dei nostri ragazzi, spesso riesce a compiere il “miracolo” di trascinare i giocatori che lottano per potare a casa il miglior risultato possibile.

I tifosi del Pontedera hanno dimostrato di saper scendere in campo al fianco dei Granata, di sostenerli e di lottare insieme a loro per la vittoria.

Solo per citarne alcune, ma la lista sarebbe davvero lunga, ci vengono in mente due partite di questo campionato, quella con la Pistoiese e quella con l’Albissola, in cui il tifo è stato talmente coinvolgente che ancora oggi, ripensandoci, sentiamo quella carica e quell’energia che in campo e sugli spalti era quasi tangibile. Allo Stadio “Gastaldi” di Chiavari ai Granata è sembrato di giocare in casa, sostenuti dai cori e dalle incitazioni dei tifosi dal primo fino all’ultimo minuto di gioco.

I risultati non vengono per caso, lo diciamo sempre: se il Pontedera sta facendo un ottimo percorso da anni ormai, il merito va riconosciuto a tutte le sue componenti. Il tifo organizzato dai Granata è una componente fondamentale ed imprescindibile dell’U.S. Città di Pontedera, una parte dell’ingranaggio che permette di ottenere i risultati sul campo.

Per questo vorremmo non aver mai letto quel comunicato ed auspichiamo che sia soltanto un momento di passaggio che servirà per riorganizzare le forze, ottenere finalmente delle risposte dalla città e ripartire il prima possibile, perché una squadra, per vincere, ha bisogno di tutti i suoi giocatori.

