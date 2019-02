Città di Pontedera 2008 – Atletico Calci (1-3)

Marcatori: Fratianna

Convocati: Accardo, Foschi, Fratianna, Cystri, Giovannini, Fusi.M., Precisi, Saati, Cei, Menicucci, Papa, Gigli.

Partita ben giocata ma il campo pesante ha evidenziato la maggiore fisicità degli avversari, che alla distanza, hanno avuto la meglio.

Citta di Pontedera 2009 – S.Miniato (5-0)

Marcatori: 2 Iervolino, 2Germani, Cione.

Convocati: Bò, Cione, Cinelli, Cristinelli, Cattin, Germani, Iervolino.

Partita ben interpretata per intensità e aggressività. I gol sono arrivati dopo delle buone azioni nelle quali si è vista la mano dell`allenatore. Il gruppo è compatto e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.

Cuoiopelli – Città di Pontedera (4-2)

Marcatori: Rendina, Lenzi.

Convocati: Battelli, Bellina, Carrara, Dal Canto, Fornaciari, Grotta, Lenzi, Rendina, Retini

La differenza fisica ci ha penalizzato ed abbiamo fatto alcuni errori che devono servire alla nostra crescita, sia come singolo che come gruppo. Abbiamo realizzato due gol di buona fattura, l’impegno e la dedizione non sono mancati e questo fa ben sperare per il futuro.

L’articolo Tutti i risultati della scuola calcio Pardossi commentati dal DS Alessandro Calloni proviene da U.S. Citta di Pontedera.