L’U.S. Città di Pontedera si unisce al dolore dei suoi tifosi, della famiglia e di tutti gli amici, per la prematura scomparsa di Iacopo Lazzeri. Grande tifoso della squadra della sua città, esempio per tutti di estremo coraggio per come ha saputo affrontare i numerosi ostacoli che la vita gli ha posto davanti, Iacopo rimarrà per sempre nel cuore di tutti i Granata.

Arrivederci Guerriero.

L’articolo Ciao Pata, guerriero granata proviene da U.S. Citta di Pontedera.