I risultati del Polo Pardossi commentati da Alessandro Calloni

Migliarino 2007 – Pontedera 2008 (1-2)

Convocati: Accardo, Bini, Cei, Cystri, Coppola, Foschi, Fratianna, Fusi.M, Fusi.L, Giovannini, Precisi, Saati, Ricciotti, Barsacchi, Trulli.

Marcatori: Fusi, Ricciotti, Foschi

Gara ben giocata per impegno e determinazione. Ottimo sviluppo della manovra e delle singole giocate contro un buon avversario. Gara sempre in bilico per quanto riguarda il risultato ma costante crescita del gruppo. Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto visto in campo.

Pontedera 2009 – Frates Perignano 2008 (3-0)

Convocati: Bo, Cinelli, Cione, Cristinelli, Di Giuseppe, Fagioli, Federighi, Germani, Ierovolino, Picchi

Marcatori: 2 Fagioli, Ierovolino, Autogol

Gara ben giocata sia dal punto di vista dell`intensità che dal punto di vista tecnico. Anche per questa squadra riscontro una crescita costante partita dopo partita, segno che il percorso intrapreso a inizio stagione è quello giusto.

Pontedera 2009 – Fornacette 2008 (2-3)

Convocati: Bellina, Carrara, Dal Canto, Cattin, Fornaciari, Gambicorti, Grotta, Lenzi, Rendina, Retini,Pracchia

Gara in salita ma abbiamo tenuto testa a una formazione ben strutturata fisicamente, messa in campo in modo corretto e con alcune buone individualità. Sono partite che fanno bene alla nostra crescita, non sono mancate corsa e spirito di sacrificio quindi mi sento di congratularmi con i ragazzi nonostante il risultato.

