I Pulcini dell’Oltrera conquistano la VI Edizione del “Memorial Carapezza”

S.S.D Tarros Sarzanese VI Edizione Torneo Nazionale “Memorial Carapezza”

Il Torneo si divideva in quattro gironi eliminatori. L’Oltrera, società affiliata al Pontedera, è stato sorteggiato nel girone C insieme a Don Bosco Spezia, Primavera Nicolisola e Polis Genova (squadra con cui poi si sono giocati la finale). Un aspetto da non sottovalutare è che i bimbi di mister Marconi hanno giocato per tutto l’anno a cinque, mentre il torneo era a sette, un valore aggiunto che rende questa vittoria ancora più bella e importante.

Nel girone eliminatorio l’Oltrera ha pareggiato contro la Polis Genova (1-1) e con la Primavera Nicolisola (2-2), vincendo poi (1-0) contro il Don Bosco Spezia. I ragazzi del mister Marco Marconi concludono il girone con 5 punti alla pari della Polis Genova, accedendo al turno successivo, un altro girone denominato “Torneo Oro”, per tutte le squadre che si sarebbero contese le prime posizioni assolute del Memorial Carapezza. L’Oltrera ha vinto 1 a 0 contro il Bogliasco e 2 a 1 contro la Tarros Sarzanese, pareggiando poi 1 a 1 contro la Lavagnese. Classificatosi ancora primo con sette punti, l’Oltrera si è giocato la finale contro la Polis Genova che, nel suo girone, aveva collezionato nove punti.

I ragazzi di mister Marconi, si sono imposti per 5 a 3 dopo i calci di rigore (i tempi regolamentari erano terminati 1 a 1) aggiudicandosi la vittoria del torneo. Nota speciale per Kevin Capitoni, vincitore del premio come miglior centrocampista.

Questo il commento del mister: “Sono fiero dei miei bambini, che hanno raggiunto questo risultato frutto di un lungo lavoro, nel quale il mio collaboratore Alessio Bacciarelli ha avuto ed ha ancora un ruolo determinante. Alla scuola calcio Oltrera lavoriamo coordinati da chi guIda il pulmino al segretario e tutti i mister, i preparatori di portierI e i giocatori finendo con i dirigenti. Questi risultati sono merito di un lavoro di gruppo ed il merito è di tutto lo staff Oltrera. RINGRAZIO la professionalità di tutti e la disponibilità del nostro direttore Edoardo Pennati, senza dimenticare Paolo Pastacaldi per la sua professionalità e attenzione che dedica con molta dedizione al calcio.

Siamo educatori e cerchiamo di dare le basi fondamentali a dei bambini che presto potranno affacciarsi al mondo del calcio un po’ più importante. Il nostro compito è di prepararli con le regole, insegnando innanzitutto i valori morali e l’educazione, fargli capire quanto conta il gruppo nel calcio per poter arrivare a degli obiettivi importanti, ma ovviamente anche per divertirsi di più. Il 2010 quest’anno è stato il nostro fiore all’occhiello della scuola calcio, anche perché essendo così piccoli sono anche le nostre mascotte. Sono un gruppo unito, con capacità di ascolto importanti, tanta voglia di migliorarsi e di mettersi a confronto con realtà importanti e ben organizzate”.

“Questo ha fatto si che potessimo partecipare a questo torneo, che è il più importante in terra ligure. La finale è stata una partita fantastica piena di emozioni, correttezza verso l’avversario e grinta pura come la chiamo io. La concentrazione di ciascun bambino è stata veramente sopra le righe. Vincevamo ma quasi alla fine il Genoa ha pareggiato. Abbiamo affrontato i calci di rigore, il gol di Nannetti e la parata del nostro portiere Hysa ha fatto gridare di gioia tutta la squadra. La prima cosa che abbiamo, però, è stata fconsolare gli avversari, solo dopo questo importante momento, utile per insegnare ai bambini il fair-play, sono iniziati i festeggiamenti e le premiazioni”.

Da parte di tutta la società: congratulazioni ai ragazzi, al mister e tutto lo Staff!!

Giocatori Oltrera: Abbondandolo, Burchielli, Capitoni, Gjoni, Hoti, Hysa, Matteoli, Mariotti, Nannetti.

