La società granata porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Enzo Capannini, ex presidente del Pontedera e sua affezionato tifoso

E’ morto Enzo Capannini, ex presidente del Pontedera, tifosissimo granata e commerciante fra i primi della città. Alla famiglia vanno le più sincere condoglianze da parte di tutta la società.

Enzo Capannini assunse nel 1974 la presidenza del Pontedera, attorniato da altri esponenti dell’imprenditoria cittadina, e riuscì a riportare subito in serie D la squadra retrocessa nel campionato precedente. Capannini ingaggiò come allenatore l’ex capitano del Pisa, Sandro Joan, e fu subito promozione. Enzo Capannini rimase al timone della società per altri due campionati, poi passò la mano.

