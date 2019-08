Campagna abbonamenti Granata stagione 2019/2020

Siamo pronti per una nuova avventura, un’avventura che vogliamo vivere insieme a tutta la città. Una nuova stagione ci attende e la speranza è quella di vedere il Mannucci pieno settimana dopo settimana durante tutto il percorso che sarà colmo di insidie.

I tifosi sono l’anima dello stadio, il 12esimo uomo in campo, ed hanno un impatto decisivo nei momenti di difficoltà, per questo la società ha fatto un’ulteriore sforzo, nella speranza che lo stadio sia ancora più pieno e i ragazzi sentano il calore dei tifosi.

Da adesso tutti i supporter granata potranno tornare ad essere protagonisti con il loro entusiasmo e i loro cori, perché per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno del calore e dell’entusiasmo dei nostri tifosi e per questo abbiamo deciso di lasciare invariato il prezzo degli abbonamenti per la gradinata, già abbassato al minimo per agevolare la tifoseria e irrisorio per le squadre che militano nei professionisti, diminuendo anche quelli per tutti gli altri settori. La Tribuna Centrale è passata da 300 a 240 euro, la Tribuna Laterale da 250 a 200 euro, mentre il rettilineo da 200 a 150 euro.

Inoltre, la società ha ideato una nuova promozione per coinvolgere tutti i ragazzi delle società sportive del comune di Pontedera che si chiamerà “#we are family”. I giovani atleti del comune di Pontedera, di qualsiasi sport, potranno, previa prenotazione, entrare gratis allo stadio insieme ai genitori. Per ulteriori informazioni mandare una mail all’indirizzo dell’addetto stampa del Pontedera: nicoventuri2905@gmail.com

Questi i prezzi degli abbonamenti:

Tribuna Centrale € 240,00 prezzo unico

Tribuna Laterale € 200,00 (ridotto € 150,00)

Rettilineo di Tribuna € 150,00 prezzo unico

Gradinata Nord € 50,00

N.B Riduzioni per i giovani dai 14 ai 17 anni e per gli over 65.

Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento nello stesso posto della passata stagione dall’1 al 14 agosto 2019.

Orari di apertura della sede: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 – il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

