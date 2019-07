Federico Vettori vi aspetta per un “Saluto al calcio giocato”

Mercoledì 24 luglio, alle ore 19.30, presso il centro sportivo Gs Oltrera, si terrà una partita di “saluto al calcio giocato” in onore di Federico Vettori, ormai ex giocatore che ha intrapreso la carriera da allenatore. “Doveva essere una sorpresa – ha spiegato Vettori. – Poi per motivi organizzativi mia moglie ha dovuto dirmelo e sono stato molto felice di questa iniziativa. Lo scorso anno non ho potuto salutare i tifosi e il calcio come avrei voluto, così colgo questa occasione per chiudere un ciclo ed iniziarne un altro. Alle 19.30 inizierà una partitella sette contro sette nella quale giocheranno miei ex compagni e gli amici più cari, sarebbe molto bello se ci fosse tanto pubblico a vederla. Dopodiché ci fermeremo a cena tutti insieme e chi vorrà potrà trattenersi a mangiare qualcosa”. Una serata di sport e amicizia, per salutare un uomo che ha dato tanto al calcio e al Pontedera e che continuerà a lavorare per portare in alto i colori granata, anche se non scenderà più in campo.

La cena si svolgerà intorno alle 21.00 presso l’Oltrera e il menù prevederà: antipasto, pizza, bevande e caffè a 10 euro. E’ gradita la prenotazione in caso di partecipazione, chiamare il numero: 3206190509.

