“Ci siamo, dopo tanta attesa il campionato 2019-2020 sta per iniziare. I ragazzi stanno mettendo benzina nelle gambe per disputare al meglio la prossima stagione calcistica, ma avranno anche bisogno di energie mentali per caricarsi e dare il cento per cento ad ogni partita. Questo lo potranno fare anche sentendo la vicinanza della città e dei tifosi.

Per questo sarà organizzata la presentazione della squadra, il 30 luglio, dalle ore 21, in piazza Cavour. Verrà presentata la rosa che comporrà la prima squadra, i ragazzi della scuola calcio, del settore giovanile e le ragazze della prima squadra del Pontedera Femminile.

La società U.S Città di Pontedera invita tutta la città, i tifosi e le famiglie dei giocatori e delle giocatrici, a partecipare alla serata facendo sentire a tutti i ragazzi e le ragazze il vostro affetto e calore. Tutti insieme, uniti, verso gli obiettivi stagionali.

Alla presentazione saranno presenti, oltre alle squadre e i rispettivi staff tecnici, un responsabile della Scuola Calcio, il DS del settore giovanile Giovanni Mollica, il Presidente Paolo Boschi, il direttore generale Paolo Giovannini, il sindaco Matteo Franconi e l’assessore allo sport. La serata sarà presentata da Radio Bruno”.

L’articolo Martedì 30 luglio presentazione ufficiale dell’U.S Città di Pontedera proviene da U.S. Citta di Pontedera.