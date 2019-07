UFFICIALE! Pinzauti va a Teramo, Borri alla Juve Stabia. Il DG Giovannini ringrazia i giocatori: “Ragazzi umili e professionisti seri”

UFFICIALE! Lorenzo Pinzauti è un nuovo giocatore del Teramo. “E’ arrivato il momento dei saluti a questa società, che mi ha cresciuto come una famiglia. Ai miei compagni con i quali ho condiviso gioie, dolori, sconfitte e tante vittorie. Un grosso saluto ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto e supportato. Più cuore ci metti, più è difficile lasciare. Grazie a tutti per quello che abbiamo vissuto insieme. Comincia una nuova avventura…”. Questo è stato il saluto di Pinzauti al Pontedera tramite i suoi canali social.

Il direttore generale Paolo Giovannini ci ha tenuto a ringraziare personalmente il giocatore, unendo al ringraziamento a Lorenzo Pinzauti anche quello a Lorenzo Borri. “In questi anni, nei quali ho passato molti momenti a stretto contatto con questi due ragazzi, ho imparato a conoscerli, sia sportivamente che umanamente – ha spiegato il Direttore Generale. – Oltre al nome, questi due giocatori sono simili altre tre cose: professionalità, educazione e sacrificio. Non hanno mai detto una parola fuori posto, sono sempre stati umili e hanno sempre lavorato per dare il massimo alla squadra, alla maglia e ai tifosi. Il sacrificio di cui parlo è quello della gavetta – ha continuato Paolo Giovannini. – Infatti, con questi trasferimenti, sia Borri che Pinzauti andranno in società con progetti più ambiziosi di quelli del Pontedera, e proveranno a fare un certo tipo di carriera. Non dimentichiamoci, però, che tutti e due vengono dalla Serie D, rispettivamente da Poggibonsi e da Montemurlo. Questo significa che con il sacrificio, l’umiltà e la determinazione, si può raggiungere il professionismo senza dover per forza passare dalle primavere delle squadre più blasonate. Questi due ragazzi sono un esempio e da parte mia va a loro un grosso in bocca al lupo”.

Da parte della società U.S Città di Pontedera, un grosso in bocca al lupo a Lorenzo Pinzauti per la sua prossima avventura, e rinnoviamo anche le congratulazioni e gli auguri a Lorenzo Borri per la prossima stagione.

L’articolo UFFICIALE! Pinzauti va a Teramo, Borri alla Juve Stabia. Il DG Giovannini ringrazia i giocatori: “Ragazzi umili e professionisti seri” proviene da U.S. Citta di Pontedera.