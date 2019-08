Il capitano Andrea Caponi è stato operato ed è già sveglio!

Andrea Caponi è stato operato questa mattina dal primario di chirurgia maxillo facciale Bruno Brevi. E’ sveglio e sta bene, l’operazione è riuscita Il dottor Fernando Burchi ci ha fatto il punto della situazione sull’intervento.

“E’ stata effettuata una riduzione dell’orbita maxillo facciale zigomatica, con riduzione delle fratture e stabilizzazione attraverso delle placchette e alcune piccole viti – ha spiegato Burchi. – L’operazione è durata poco ed è andato tutto bene. Andrea adesso è già in camera e dovrà affrontare una convalescenza di 20 giorni. Dopodiché potrà tornare ad allenarsi indossando una maschera che gli verrà costruita su misura in silicone. Ovviamente all’inizio dovrà fare delle sedute differenziate evitando qualsiasi tipo di contrasto – ha continuato il dottore. – Indicativamente ripartirà dalla corsa ed esercizi fisici, poi potrà essere impiegato in campo, ad esempio, nella prova degli schemi, fino ad arrivare al rientro sul rettangolo verde, che credo potrà essere dopo la sosta, quindi ad anno nuovo. L’operazione non avrà ripercussioni sul suo futuro da calciatore, certo è che i primi tempi rimarrà il trauma psicologico, quindi – ha concluso il dottor Burchi – dovrà tornare in campo e giocare per ritrovare la convinzione e la sicurezza che aveva nei contrasti e nei colpi di testa”.

La società U.S Città di Pontedera ringrazia i tanti tifosi che hanno speso parole di conforto verso il suo capitano e anche i medici che hanno operato Andrea questa mattina. Ti aspettiamo in campo capitano!

