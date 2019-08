Il Mannucci sul Corriere della Sera: “Il Primo stadio al mondo con sedie riciclate”

Grazie al Corriere della Sera e a Jacopo Storni per il bell’articolo.

Ecco il primo stadio al mondo con sedie riciclate

In provincia di Pisa un esempio unico di economia circolare: tutte le seggioline sono fatte dagli imballaggi in plastiche miste, che sono il frutto della raccolta differenziata dai cittadini toscani. Le altre buone pratiche in Italia.

Lo stadio con le seggioline in plastica riciclata. È quello di Pontedera, in provincia di Pisa, la cui squadra milita nel campionato di Lega Pro ed è la prima società al mondo che si appresta a mettere in campo un’iniziativa di questo genere. Un esempio unico di economia circolare: la materia prima delle sedie è rappresentata dagli imballaggi in plastiche miste, che sono il frutto della raccolta differenziata dai cittadini toscani, i cui rifiuti sono raccolti e riciclati dalle aziende del territorio Revet e Revet Recycling.

